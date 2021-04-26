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高雄抗旱第一口鑿井順利出水 日供3000噸
高雄市水利局聯手南水局開發水源，在高屏溪流域推動鑿井，將開鑿62口井，完工後每日共可提供12.6萬噸，預計5月底前完工。其中，高雄第1口井昨晚出水，每日可供3000噸水。
高雄市水利局緊急採購辦理32口鑿井作業，高雄市長陳其邁要求5月中旬完工，昨晚已完成第1口大口徑深井，每日可出水3000噸，預計32口井全數開鑿後，共可供水9.6萬噸；南水局另將新鑿30口緊急抗旱水井，預計日供水3萬噸。
水利局今天指出，目前南水局2口深井經過試抽後已經投入使用，水利局第1口大口徑水井可每日出水3000噸，目前抽出90至100公尺深施工擾動泥水後，已續抽洗井到清澈，才接管到水公司大集水井，之後也會送水到澄清湖。
針對鑿井作業，南水局預計，4月底每天可增供水量1萬噸，5月底可增加至每日3萬噸。
高雄市政府表示，包括鑿井及抽取地下水等多元取水管道，預計每日可再增加46萬噸水源，力拚高雄水情燈號6月底仍維持橙燈（減量供水）。
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