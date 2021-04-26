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台南連兩2天降雨 雨勢小挹注水庫蓄水有限

中央社 / 台南26日電

華南雲雨區影響，台南今天天色灰暗，連續2天局部區域降雨，水利署南區水資源局也進行人工增雨，但效果不大，對水情助益相當有限。

台南今天受華南雲雨區影響，連續2天局部區域降雨，但雨勢小，降雨時間不長，即使南水局下午進行人工增雨，效果卻不大。

南水局今天最新水情資訊顯示，截至下午4時，曾文水庫集水區今天累積雨量僅8.1毫米，蓄水率8.84%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，集水區累積雨量掛零，蓄水率45.57%；南化水庫集水區累積雨量3.6毫米，蓄水率21.79%。

水情嚴峻，水庫卻也能趁機清淤，台南市長黃偉哲和水利署長賴建信今天視察曾文水庫清淤作業，黃偉哲表示，雖說連日來水庫上游降雨量不多，但有下雨就是好消息，他期待這是水情翻轉的開始。

南水局人員指出，目前曾文水庫淤積率36.51%，年入庫砂量約510萬立方公尺，為達成入庫泥砂進出平衡及逐步恢復庫容，南水局採上游保育減淤及庫區水力排砂、陸挖、抽泥及下游還砂於河等多元方式進行。

南水局統計，曾文水庫民國106至109年平均清淤量243萬立方公尺，110年南水局自辦清淤目標量為525萬立方公尺（陸挖50萬立方公尺、抽泥315萬立方公尺及水力排砂160萬立方公尺），再加上國軍協助清淤30萬立方公尺、第六河川局協助清淤35萬立方公尺，預估曾文水庫今年清淤量將達590萬立方公尺，創下新高。

此外，行政院已核定曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫，預定114年完工，每年將可再增加306萬立方公尺清淤量，讓曾文水庫逐漸邁向淤積零成長的目標，且逐年恢復庫容。

賴建信表示，曾文水庫供應台南農業、工業及公共用水，是南台灣最重要的水庫，既有設施更新改造與庫容維持清淤都非常重要，水利署將加強投入資源，讓曾文水庫永續經營。

南化水庫 曾文水庫集水區 雨量

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