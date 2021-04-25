台南水庫集水區雨不夠大 進帳有限

中央氣象局今天下午發布大雨特報，台南雖出現降雨，但主要水庫集水區雨量不大，預估助益有限。不過，高雄旗山溪水位上升，水利單位啟動越域引水到南化水庫，盼增加蓄水。

台南不少行政區下午有明顯雨勢，街頭出現近期以來少見機車騎士穿上雨衣、行人打傘景象。

據中央氣象局今晚7時的觀測資料顯示，今天台南累積雨量最多的測站為東山區東原測站的53毫米；曾文水庫所在的楠西區雖也有32毫米的累積雨量，但多下在水庫大壩之外。

依據南區水資源局今晚7時的觀測到資料顯示，這波降雨，曾文水庫集水區雨量僅4.5毫米；南化水庫集水區累積雨量為14.5毫米，對水庫進帳助益不明顯；不過，高雄旗山溪的川流量因降雨稍微提高。

水利單位啟動甲仙攔河堰越域引水作業，將水引入南化水庫，台灣自來水公司第六區管理處指出，初估越域引水能帶來約40萬噸的進水，算是不無小補。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，昨天與今天的降雨都沒有為水庫集水區帶來太多雨量，期待接下來華南雲雨區東移能帶來更多雨水挹注。

依南區水資源局今晚7時的觀測資料，台南3座主要水庫中，僅曾文水庫蓄水量比昨晚增加一些，來到4505萬立方公尺，比昨晚10時微增13萬立方公尺，蓄水率約8.84%。

烏山頭水庫蓄水量3645萬立方公尺，蓄水率46.39%；南化水庫蓄水量2016萬立方公尺，蓄水率22.16%。

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