疑乾旱導致竹東河道魚群死亡 居民：沒那麼嚴重過
新竹縣因降雨量少，竹東鎮的中興河道水量不足，大批魚群可能因此死亡，當地居民見到此景直呼「未見過那麼嚴重情況」，盼老天能儘快降下大雨解旱象。
竹東鎮居民在中興河道旁用手機拍下，魚陸續被淺淺的流水沖下，接著就在幾乎無水的平台上彈跳，魚群就在此聚集死亡，讓人不忍。
竹東鎮公所秘書陶更生告訴中央社記者，中興河道未發生過那麼嚴重的魚群死亡情形，日前與相關單位討論，盼從附近的灌溉水渠引水進入中興河道，但經評估，目前水情持續吃緊，即便引水仍幫助不大，希望老天爺能趕快下雨，才能真正解決問題。
陶更生也說，地勢較高的區域，以及自來水管線較末端的居民，近期都在反應「為何停水？」主要原因是水壓不足導致，呼籲民眾節約用水，共體時艱度過水情難關。
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