久旱逢甘霖 農水署評估台東一期稻可過關

台東許多地區從昨天至今天上午累積雨量超過50毫米，農田水利署台東管理處長莊進忠一早露出笑容說，目前農田用水不成問題，「一期稻應該過關了」。

台東地區從昨天晚上開始出現連續雨勢，直到今天清晨6時才陸續停止。

根據中央氣象局資料從23日凌晨0時截至今天上午10時，台東各地24小時累積雨量，海岸線的都歷82.5毫米，台東市63毫米，山地鄉延平鄉61.5毫米，南迴線的太麻里鄉41.5毫米；不過台東水稻主要產區縱谷線的鹿野鄉、關山鎮、池上鄉則不到10毫米。

「久旱逢甘霖」，莊進忠今天早上看到地面都是濕的，植物的葉面還有水滴，心情相當愉快。他說，這場雨雖然不是落在南橫山區的集水區，但落在平地也讓乾燥的土壤暫時解渴了。

他表示，24小時的累積雨量超過10毫米就算「有效雨量」，因此除了池上、關山外，台東大部分地區都達到「有效雨量」，而池上和關山目前還有溪水輪灌，農田用水不成問題，因此可以說「今年的一期稻應該過關了」。

池上青農魏瑞廷表示，池上地區昨天下午2時開始飄毛毛細雨，然後到今天凌晨0時就停了，他田間微型氣象站顯示累積雨量約5毫米，「有水的地方還是有水，沒水的地方還是沒水」，靠近海岸山脈的魏家庄水稻田依然龜裂。

莊進忠表示，台東沒有水庫，農田灌溉都是取溪水，如果沒有颱風、梅雨和熱帶低壓，集水區沒雨水，將在7月耕種的二期稻恐怕會有問題。

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