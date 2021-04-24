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海象影響運水 馬祖東莒恐須採取限水措施

中央社 / 連江縣24日電

停運多日後，馬祖東莒今早再度運水。受天候與海象影響運水困難，東莒水庫水位下降至42公分，若無法持續運水，東莒水情吃緊，連江縣自來水廠表示，恐須採取限水措施。

馬祖東莒島無海水淡化廠，為解決東莒缺水問題採取運水措施，但這週因風浪與大霧影響，無法正常運水4天，影響地區水情，東莒水庫水位從80公分下降至42公分。連江縣自來水廠副廠長朱秀珍指出，因東莒碼頭易有湧浪，水船停靠不易。

連江縣自來水廠長陳美金表示，西水東運計畫自22日才恢復運水，但昨天又因大霧無法運水，若沒有船運持續補充水資源，須仰賴湖庫水支援，一天消耗近10公分高度的湖庫水資源，地方水情變化大受海象變數影響。

陳美金指出，東莒用水量從旺季偶發性達200噸水，現在是每天近200噸，若運水任務正常，每日運水2趟可運輸約150噸海淡水補充東莒用水，但若天候不佳，無法持續運水，地區水況吃緊，可能無預警須採取限水措施。

陳美金表示，除了觀光客增多，東莒也因軍事任務而人數增多，目前正在研商移地訓練與軍方可以協助輸運水資源優先，以保障東莒民生用水。希望居民與遊客到訪，了解馬祖水資源成本高且攸關民生便利與地方發展，呼籲民眾更珍惜水資源。

東莒 水資源 馬祖

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