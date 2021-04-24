海象影響運水 馬祖東莒恐須採取限水措施
停運多日後，馬祖東莒今早再度運水。受天候與海象影響運水困難，東莒水庫水位下降至42公分，若無法持續運水，東莒水情吃緊，連江縣自來水廠表示，恐須採取限水措施。
馬祖東莒島無海水淡化廠，為解決東莒缺水問題採取運水措施，但這週因風浪與大霧影響，無法正常運水4天，影響地區水情，東莒水庫水位從80公分下降至42公分。連江縣自來水廠副廠長朱秀珍指出，因東莒碼頭易有湧浪，水船停靠不易。
連江縣自來水廠長陳美金表示，西水東運計畫自22日才恢復運水，但昨天又因大霧無法運水，若沒有船運持續補充水資源，須仰賴湖庫水支援，一天消耗近10公分高度的湖庫水資源，地方水情變化大受海象變數影響。
陳美金指出，東莒用水量從旺季偶發性達200噸水，現在是每天近200噸，若運水任務正常，每日運水2趟可運輸約150噸海淡水補充東莒用水，但若天候不佳，無法持續運水，地區水況吃緊，可能無預警須採取限水措施。
陳美金表示，除了觀光客增多，東莒也因軍事任務而人數增多，目前正在研商移地訓練與軍方可以協助輸運水資源優先，以保障東莒民生用水。希望居民與遊客到訪，了解馬祖水資源成本高且攸關民生便利與地方發展，呼籲民眾更珍惜水資源。
缺水警報
▪【整理包】哪個水庫蓄水量最差 下波停水危機是哪？
▪【圖輯】停水真麻煩！生活節儲水妙方一次看
▪【圖輯】水情吃緊！看民眾苦中作樂的逗趣限水生活
▪【多圖】半世紀最慘旱災「缺水旱象奇景」浮出水面
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言