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石門水庫吃緊林口陷缺水危機？ 新北：供水問題不大

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
林口運動中心旁邊有一個5萬噸的蓄水池，再加上用戶的水塔貯水，大概可供應1.5天的用水量。圖／新北水利局提供
林口運動中心旁邊有一個5萬噸的蓄水池，再加上用戶的水塔貯水，大概可供應1.5天的用水量。圖／新北水利局提供

台灣遭逢半世紀以來缺水問題，新北林口、淡水、八里地區部分用戶主要水源是石門水庫，新北市議員楊春妹指出，目前石門水庫蓄水量不到3成，若桃園不供水該怎麼辦。新北水利局指出，萬一停水現有供水量可供應1.5天，但用戶應預作抗旱應變。

台中、苗栗地區今年4月起自來水供5停2，不僅民眾叫苦連天，各行各業也因此擔心，新北目前暫時未有缺水問題，但石門水庫的蓄水量也逐漸下將，桃園有也進入全日減壓供水。

楊春妹說，新北由翡翠水庫供水，但林口、淡水、八里地區主要水源是使用石門水庫，但石門水庫目前只能維持30天到60天自來水供應量，若桃園未來不供應水，這些地區民眾如何面對用水問題，水利局該如何因應。

新北水利局長宋德仁表示，因為地勢關係，桃園大湳水廠提供林口全區用水，以及泰山大科里、黎明里2里、五股福德里，新北這些地區也配合桃園，目前也是減壓供水中。

宋德仁指出，林口運動中心旁邊有一個5萬噸的蓄水池，再加上用戶的水塔貯水，大概可供應1.5天的用水量，若遇上停5供2措施，供水問題不大，若真遇到停水，林口也規劃17個臨時供水站，由水車載運供水。

林口運動中心旁邊有一個5萬噸的蓄水池，再加上用戶的水塔貯水，大概可供應1.5天的用水量。圖／新北水利局提供
林口運動中心旁邊有一個5萬噸的蓄水池，再加上用戶的水塔貯水，大概可供應1.5天的用水量。圖／新北水利局提供

石門水庫 林口

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