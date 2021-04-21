新竹白沙屯圳2口井納備援水源 預計日取1500噸
新竹水情嚴峻，水利署北區水資源局與農田水利署新竹管理處協調，將位在新竹市的白沙屯圳一號及二號井水源，併入新竹淨水場的原水系統，提高自來水水源供應量。
北水局表示，2口白沙屯圳水井為供農業輔助水源使用，民國94年施工完成時，每日合計設計出水量約4600噸，但因距離新竹淨水場過遠，無法直接將水源抽入淨水場。
北水局指出，經日前測試，以每日取用1500噸為目標，採轉接抽水方式併入頭前溪17口備援井輸水管路，初期8小時平均僅取約900噸水量，未來如延長抽水時間應可達成取水目標。
北水局副局長郭耀程表示，感謝當地鄉親及民代共體抗旱艱難，願意信任政府使用多餘水源執行穩定供水措施，也感謝農水署新竹管理處願意提供水井設施並協助向民眾溝通，期望在各方共同努力下，及早度過乾旱難關。
北水局表示，本月14日已在當地信仰中心靈安宮舉辦地方說明會，郭耀程針對抽水水位安全控制、現地安全巡檢、新竹現階段水情與取水必要性、改善圳路環境衛生等地方所提意見逐一說明，讓民眾瞭解。
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