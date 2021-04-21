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竹縣提升回收水效能 23日起調高工業用水大戶節水率

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣府工務處歡迎民眾或企業利用回收水清洗路面、澆灌花木。記者陳斯穎／攝影
縣府工務處歡迎民眾或企業利用回收水清洗路面、澆灌花木。記者陳斯穎／攝影

新竹縣水情吃緊，為延後水情邁入分區供水的紅燈，縣府上調竹北、竹東水資源回收中心回收水的供水點、供水管徑及供水壓力，讓供水效力提昇3至4.5倍。另外，自4月23日起，每月1000度以上的工業用水大戶，把自主節水率從11%提昇到13%，多管齊下減少自來水使用量，並降低水庫供水量。

縣府工務處表示，截止4月21日，新竹縣寶山水庫蓄水量82.9萬噸，蓄水率16.4%，主要供應新竹地區用水的寶二水庫蓄水量187.4萬噸，蓄水率只有5.95%，已經跌破1成，水情令人堪憂。

因應水情不佳並維護水資源永續發展，竹北、竹東2 座水資源回收中心每日各提供約1500 噸回收水，為提昇回收水供水效能，竹北水資源回收中心的供水點從1 處增為2處，供水管徑由2英吋改為3英吋，原本每平方公分1.6公斤的供水壓力也調高為每平方公分2.1公斤，總計供水能力由每小時35噸提昇3倍變為每小時105噸。竹東水資源回收中心除了調整供水點和供水管徑，還增設沈水馬達，供水能力提昇4.5倍。

工務處說，歡迎民眾或企業利用回收水清洗路面、澆灌花木，並請縣內各鄉鎮清潔隊、道路工程、植栽維護、營建工地儘量使用次及用水。另外，也提醒工業用戶優先使用自有地下水源，6月30日前，取消地下水工業用水的水量限制，節約自來水用量留給民生使用。

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