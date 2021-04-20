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比海水淡化更省！台大研發仿生薄膜 把工廠熱氣變成水

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大化工系教授童國倫研發「薄膜蒸餾技術」。記者潘乃欣／攝影
台大化工系教授童國倫研發「薄膜蒸餾技術」。記者潘乃欣／攝影

台灣大學教授研發仿生薄膜，讓工業或太陽能熱氣凝結成的水站起來了。台大今天舉行多項有關水資源的研究成果發表會，化工系教授童國倫研發「薄膜蒸餾技術」，將仿生全疏型多孔膜應用於薄膜接觸器的技術開發，可過濾工業廢水。它的產水率是主流RO逆滲透膜的兩倍，耗能僅RO的一半。

童國倫表示，工廠會產生許多熱氣，太陽能也會產生熱。這些熱能照在薄膜上，背面可凝結出水珠，成功把熱能變成留得住且乾淨的水。這項技術也獲2019年未來科技突破獎。

童國倫說，現行海水淡化每噸30幾元，而他們的技術可把產水費用降至每噸10多元。研發此技術的過程中，找到合適的膜材是最大瓶頸。他們觀察到許多昆蟲不用洗澡也能保持乾淨，便以此出發，做出仿生膜材，具防水、透氣功能，能讓水珠立起來，也可以防油汙。

另外，台大環工系教授侯嘉洪利用能源儲存裝置的概念，以「電容去離子」技術產製再生水，有效解決過去工廠「以電換水」而消耗大量能源的難題。侯嘉洪表示，這最多可減少二分之一的用電量，並已取得專利。

台灣大學舉行多項有關水資源的成果發表會。記者潘乃欣／攝影
台灣大學舉行多項有關水資源的成果發表會。記者潘乃欣／攝影

台大 水資源 大學教授

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