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台灣農業用水占70％ 王文淵提議重分配工、農用水
台灣面臨缺水危機，台塑董事長王文淵表示，台灣水資源相當豐富，但能用的僅有2成，其中7成用於農業，工業用水不到10%，若能用工業支持農業平均分配，也是一個好的方法。
王文淵指出，台灣因為地形落差，高山、平原都很短，降雨量雖多，但水資源難以運用，應該要透過儲水來解決問題。
王文淵表示，其實就算台灣農業用水量佔比這麼高，農產仍然不夠，若可以將工業用來支持農業，將水資源好好分配，或許也是一個解決問題的方法。
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