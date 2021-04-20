高市路竹旗山及前鎮區 20日起3天局部停水

自來水公司七區管理處公告，因應施工需要，今天起至22日包括路竹、旗山、前鎮區等部分區域停水，請民眾貯水備用。

七區管理處公告，為穩定供水建置分區計量管網等工程進行斷水封閉測試，20至22日有部分地區要停水。

20日上午9時至下午4時，為穩定供水建置分區計量管網進行斷水封閉測試，停水區域是路竹區大社路、大同路、潭墘路、莊敬街、道德街、倫理街、社龍街、寧安街、智義街、智勇街等部分路段停水。

21日上午9時至晚上9時，因為要進行旗山水源地及手巾寮淨水場高低壓電氣設備檢驗。停水區域是旗山區太平里、大德里、瑞吉里、湄洲里、東昌里、竹峰里、廣福里、圓富里、中正里、大林里、東平里、永和里、三協里。杉林區有大愛里、月眉里、月美里。

22日上午10時至晚上10時，因應輕環線阻斷鳳山給水廠由西向東供水線路，前鎮區瑞隆路一帶、鳳山汽車工業區周邊形成三廠供水弱勢區域，為佈設管線穩定區域供水的需要施工。停水區域為前鎮區瑞華里、瑞隆里、瑞平里、瑞祥里、瑞豐里、瑞東里、瑞和里。

由於旱季，高雄市減量供水，尤其部分管末地區還缺水，水公司呼籲因應相關工程需要，請民眾貯水備用，如需客服請聯絡水公司或1910專線。

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