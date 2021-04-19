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洗澡前1動作省下5公升水！氣象專家曝：每日可省20萬噸水

聯合新聞網 / 綜合報導
洗澡時將熱水出來前的冷水收集起來，可有效省水。圖／取自臉書
洗澡時將熱水出來前的冷水收集起來，可有效省水。圖／取自臉書

西半部近期持續放晴，導致水庫水情告急，部分縣市已祭出限水禁令，氣象專家分享省水妙招，把洗熱水澡前的冷水通通收集起來，每洗一次澡，可存下5公升的冷水，若全台人民洗澡前都先儲水，每天可以存下20萬噸的冷水，等於台中市一天用水量的七分之一。

氣象專家彭啟明日前曾分享一大省水妙招，就是把洗熱水澡前的冷水，通通收集起來，連高雄市議員康裕成都響應，康裕成也在臉書發文，秀出他洗澡前存下的冷水，貼文寫下「洗澡等熱水出來，把蓮蓬頭的冷水用水桶接起來，原來有這麼多！一起努力節約用水喔！」

彭啟明指出，每人洗一次澡可以存下5公升的乾淨冷水，沖馬桶的水約需要10公升，若全台2000萬人每次洗澡都存下5公升水，一天可以存下20萬噸的冷水，相當於台中市一天用水量140萬噸的七分之一，非常可觀。

其他網友則分享自己省水後的用途，留言「長期如此，沖馬桶、拖地好用，還會利用除濕機收集的水」、「一直都有這個習慣，另外有烹煮習慣的話，還有洗菜水可以儲集用來澆植物」、「可以留著洗小衣服，再拿來沖馬桶」、「我一直以來都是倒洗衣機或澆花」、「有喔，之前都是拿來洗浴室」。

彭啟明 限水 省水

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