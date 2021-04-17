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高雄市停供游池洗車業用水 估日省6200噸

中央社 / 高雄17日電
高雄市今天起全面停止供水給轄內公、私立游泳池及洗車業。圖／取自陳其邁臉書
高雄市今天起全面停止供水給轄內公、私立游泳池及洗車業。圖／取自陳其邁臉書

因應南部水情持續嚴峻，高雄市今天起全面停止供水給轄內公、私立游泳池及洗車業，預估每日可省6200噸自來水，希望以提升工業節水至11%、非工業節水20%為目標。

高雄市政府昨天召開旱災應變中心第4次會議，指揮官、高雄市長陳其邁宣布，轄內公、私立游泳池（包含飯店附設游泳池）及洗車業（包含加油站附設洗車場及自助洗車場）全面停止供水。實際停水時間由自來水公司個別通知後實施。

高雄市水利局表示，配合旱災中央災害應變中心第11次工作會報決議，市府以提升工業節水至11%、非工業節水20%為目標，請市民合作共體時艱，以穩定民生用水。

水利局指出，高雄水情燈號目前為「減量供水」橙燈，並全日減壓供應自來水，經自來水公司查核開立勸導單，仍未達節水目標業者，將鉛封水錶，停供游泳及洗車等非急需必要用水後，預估每日可省6200噸自來水。

陳其邁提供抗旱省水小妙招，如居家清潔以擦拭替代沖洗、洗車用水桶代替水沖、洗菜洗米水再利用、洗衣服改用省水流程等。至於營建工地抑制揚塵、清洗街道及澆灌，可至鳳山、楠梓、岡橋、大樹及旗美污水處理廠取用，每天有約1.7萬噸放流水可供取用。

高雄市 陳其邁 省水

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