水利署：限水未造成廠商減產

中部地區工業節水率已達15%，新竹工業節水率也將提升至13%，但水利署仍堅持廠商無減產情形。媒體昨（16）日追問節水率達到多少，才可能出現廠商減產能，但經濟部及工業局均未正面回應，僅說工業端會持續節水，廠商會自行應變。

但知情官員透露，其實每個工廠面對不同工業節水率的抗衡力都不同，取決於工廠節水設施的布設程度，以及能否額外花成本來買水。換言之，既使是7%至11%較低的節水率，若無能力節水或添購水車，早已被迫減產。

經濟部長王美花上月曾表示，根據經濟部與廠商座談，節水率可到15%仍不會影響產能。如今中部已達15%，新竹也將在23日調為13%，水利署長賴建信表示，過去與科學園區、產業園區各團體詢問，得到回覆是生產正常，沒有受到影響。

當媒體追問，假若15%不會影響到廠商產能，多少節水率將影響產能，經濟部及水利署均未正面回答。工業局表示，廠商節水措施包含場內製程上節水、回收水運用、雨水儲留等，工廠端節水可做到節水率7%至11%。

經濟部次長曾文生則回應，政府工作是延續管線送水在最有效率狀況下，能維持一定產能、同時延長供水時間，過去幾次分區供水時都有企業透過找水、運水車等，因此每個產業各自都有不同應變方式來維持產能。

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