工業抗旱 擴大節水、找水

旱災中央應變中心昨（16）日召開11次工作會報，會後宣布因4月降雨偏少機率大，梅雨不確定性仍高，決議本月23日起新竹工業節水率從11%升至13%；高雄、台南工業節水力道從7%上升至11%，非工業、游泳池及三溫暖等提升至20%；桃園地區即日改為全日減壓供水；各縣市水情燈號維持不變。

苗栗、台中及北彰化6日實施「供五停二」措施，水利署長賴建信表示，效果很好，節水率均有達15%以上，而因有2015年的限水經驗，此次復水率有所優化。對於供五停二何時可解除，經濟部次長曾文生說，估計降雨超過150mm狀況下，就比較有機會調整限水。

圖表／經濟日報提供

因各地旱情持續，根據水利署公布各水庫蓄水量資訊顯示，桃園石門水庫已經跌破三成、新竹寶二水庫僅剩6.84%、台南曾文水庫則苦撐在11.65%。

經濟部長王美花指示，朝向「多節水、多找水及多調水」三個方向努力。首先在節水，新竹工業節水率23日起由11%提升到13%，每日可省3,000噸水量；台南、高雄工業節水率23日起由7%調升至11%；桃園原本夜間減壓供水即日起改為全日減壓供水。

在找水源方面，王美花表示，台中兩個大建案工地在打地基時都有出現大量地下水，經過檢測水質非常好，只要水質過濾、檢測合格就會打到自來水系統，預估一天可以到4.8萬噸、可供20萬人一天用水量。

賴建信補充，台中擁有豐沛地下水資源，原本台中預估會開鑿88口備援水井，預估4月底、5月初就可以施工完，估計可提供11.5萬噸的水，約50萬人每日用水。中油也將派出鑽探專家在鯉魚潭淨水場附近鑿三口井，4月底可支援1.5萬噸用水；曾文生表示，中部新水源到5月加總每日可以有超過1萬噸水。

至於調度方面，桃竹幹管每日從桃園支援新竹用水已經從每日20萬到22.5萬噸，新竹再支援1萬噸給苗栗地區；雲林10萬噸給嘉義；台南南化水庫每天5萬噸給高雄，後續調度情形還會滾動式檢討。

石門水庫蓄水量已跌破三成，是否還能持續支援新竹？王美花表示，原本2、3月預估石門水庫水位比現在少，感謝桃園跟政府合作，優先使用其他替代水源。

商品推薦