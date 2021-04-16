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中市供5停2第2週 盧秀燕：盤點3水源助民生用水

中央社 / 台中16日電
台中市長盧秀燕。聯合報系記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系記者陳秋雲/攝影

台中市實施「供5停2 」分區供水進入第2週，市長盧秀燕今天表示，市府協助水公司發掘水源，包含盤點建築工地地下水、開封原先封閉不用的水井及新鑿水井，共度旱災難關。

中台灣面臨半世紀嚴峻乾旱，台中地區6日啟動分區供水計畫，盧秀燕今天出席自來水延管路面復平計畫—大安區福興里開工祈福典禮，媒體關心，台中市是否再盤整一些水源因應旱災。

盧秀燕表示，台中市地下水資源尚屬豐沛，工地在開發建設當中地下水會不停湧出，是非常珍貴的水資源，市府已盤點65處工地，協助水公司再利用新建建築工地地下水，如勤美之森建案及老佛爺建案的地下水，經過水公司檢測水質良好，淨化後可納入鄰近自來水管系統再利用。

她說，還有一些水井因當時政府不主張使用地下水故封閉不用，日前也盤點出來，提供自來水公司檢測水質，如水質良好、水量豐沛，淨化後也可作為民生自來水使用。

台中市政府與中央合作規劃在中央公園開鑿12口民生用水井，目前已完成第一口觀測井，經檢測水質良好，可提供自來水公司淨化轉換成民生自來水。

台中市政府推動自來水延管計畫，與自來水公司合作爭取中央補助，陸續完成大安區中庄里、龜殼里及福興里等大區域延管工程，市府今年編列新台幣6000萬元進行延管後路面復平，第一期在福興里興安路、福安路及福東路（含週邊巷道）約4.3公里施作，預計5月底完工。

盧秀燕表示，完工後有助改善道路品質，提升通行安全。經發局指出，大安區福興里延管工程在108年施做，同年8月完成，受益用戶多達221戶，去年12月用戶接管完成，市府接續啟動福興里興安路、福安路及福東路路面復平。

地下水 台中市 水質 盧秀燕

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