力拚不轉紅燈 高市停供用水大戶開源30萬噸
高雄市長陳其邁表示，為了讓高雄水情到7月都不轉紅燈，市府訂定開源節流措施，明天起停供洗車場及游泳池等用水大戶，以節水20%為總目標；同時也將在5月底，再增加30萬噸供水，希望市民共體時艱。
南部水情吃緊，陳其邁下午在市政府說明高雄水情狀況暨抗旱措施。他表示，為準備最壞的劇本，也就是至6月中都沒有下雨，市府希望從開源節流兩方面著手。
他說，高雄日用水量約132萬噸，明天開始，將停止供水給洗車場、游泳池等用水大戶，總目標是節水20%。而工業用水及一般民生、事業用水，市府也會訂定節水目標，希望停留在橙燈，維持6、7月還不進入紅燈的「供五停二」。
而在開源部分，陳其邁表示，將以今天為基點，希望4月底可以增加16萬噸供水，5月底則再增加30萬噸供水。針對鑿井計畫，陳其邁表示，也下令主計處授權啟動緊急採購，請廠商按照水利署及自來水公司設定的點開始處理。
陳其邁表示，高雄跟屏東有高屏溪，水源相對豐沛，伏流水日出水量也達到50萬噸，只要超前布署，就可以在困難的情況下，維持穩定供水，希望市民共體時艱、度過旱災。若7月前有降雨，就可以讓旱象獲得紓解。
針對鑿井，高雄市水利局長蔡長展表示，主要分為南水局及自來水公司。而南水局原來就有開口契約，地點主要是在高屏溪攔河堰、大樹污水廠周邊，每口井日出水量是1000噸，預計月底至少鑿10口，長期鑿30口。
另外，在自來水公司方面，蔡長展表示，會調派民間水井布設管路，量體也有3萬噸左右。水利局目前也跟水公司及南水局討論，要在高屏溪高灘地的伏流水上游鑿井，並埋水管引流到淨水廠。
他表示，各鑿井計畫目前有的執行中，有的則會在下週進行，目前都按照市長規定期程進行中。
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