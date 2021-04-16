無新水源5月底恐轉紅燈 陳其邁：鑿井限非必要供水

高雄市長陳其邁今天表示，若高雄5月底沒有增加更多水源，整體供水就有可能進入紅色警戒，市府研擬透過鑿井，開拓地下水水源，並限制游泳池、洗車等非必要供水。

陳其邁上午出席無障礙之家附設燕巢家園開幕典禮，並接受媒體聯訪表示，高雄目前水情為橙燈，採取減量供水，按照現有進度，若5月底沒有增加更多水源，整體供水就有可能進入紅色警戒。

針對南部水情，陳其邁說，南化水庫從枯水期開始從甲仙溪越域引水，理論上，南化水庫必須在高雄市水情嚴峻的時候，增加高雄市供水量，但水源調度是連通管理，若台南曾文水庫跟烏山頭水庫水量下降，會排擠到南化水庫供給高雄的水。

陳其邁表示，前天開始進行區域水源調度，除了增加水源，讓高雄市能自給自足，也要顧及最壞的劇本，把減量供水橙燈延6月中。因此，在都沒下雨的情況下，台南跟高雄地區勢必要再增加更多的水源，滿足民生跟工業用水需求，須大量增加地下水水源。

陳其邁指出，昨天市府抗旱會議上討論，要在高屏溪沿岸或水源豐富的地區鑿井供水，工業區或市區地下水也必須增量、鑿井，才能夠平安在6月中到6月底穩定高雄供水，需要水公司、水利署及地方政府通力合作。

他說，將建議中油等有能力增加水源的公司先做好準備，若要開鑿深水井，需要進行工程試算，也要1至2個月的時間，現在就要開始做最壞打算，游泳池、洗車等非必要供水，可能也要提早共體時艱，一起度過缺水危機。

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