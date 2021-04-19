整理包／你知道家裡用水是來自哪個水庫嗎？有缺水危機嗎？

全台面臨半世紀以來最大乾旱，中南部水情吃緊況狀持續惡化，全台20座主要水庫蓄水率逾半拉警報，部分縣市已開始限水或減壓、減量供水，你知道自家用水是由哪個水庫、水源供應嗎？是否也快要陷入限水、停水危機呢？

彰化限水兩樣情 你家用的水源在哪裡

台灣水情從去年至今年持續嚴峻，創下52年來降雨最少的一年，中南部6座水庫集水區降雨量創歷史新低，苗栗、台中地區因主要供水的永和山、鯉魚潭、德基3座水庫，蓄水率不足10%亮紅燈，自4月6日起實施「供5停2」限水措施，但主要供應彰化用水的湖山水庫，仍有近40%的蓄水率，為何彰化部分地區也被列入限水區？

原來，彰化縣北彰地區的自來水是由台中支援供應，範圍包括彰化市、和美鎮、花壇鄉、東郊13里、國聖里、中庄里，須被納入台中、乙區輪流供水系統，與苗栗、台中同步啟動限水措施。

全台20座主力水庫，約三分之一肩負多區域供水責任，並不是蓋在哪縣市就專供該縣市使用，例如位在桃園的石門水庫須負責供水新北、桃園、新竹3縣市，其中新北市除了吃石門水庫（板新給水廠），也吃翡翠水庫（直潭淨水廠）及貢寮淨水廠（雙溪河）的水，所以各水庫的資源是區域聯合調度，互通有無支援。

如何才能知道自家用水是來自哪個水庫及水源？另外還有個小訣竅，民眾可以從水費帳單中找出線索反推找源頭。舉例來說，住新北市蘆洲區長榮路的範圍，屬於「台灣自來水公司第十二區管理處蘆洲服務所」負責，再查詢蘆洲服務所網站可知使用水源為板新給水廠，由石門水庫及三峽河抽水站供應。

2015年蘇迪勒颱風導致大台北地區原水濁度暴增，居民開罵「為什麼翡翠水庫的水這麼髒」，因為多數人都以為台北市的供水源是翡翠水庫，但其實75%的台北市自來水是取自新店溪支流之一的南勢溪，原水濁度爆表超過淨水池的負荷能力，才讓三百多萬用戶喝到黃泥水，翡翠水庫（水源為北勢溪）真的被錯怪了。日後再遇住家停水或水質混濁，即可依上述方式搜尋供水單位，看看是哪個水廠出狀況了。

逾半數水庫蓄水率低於5成 白河水庫早掛零

已經知道了自己家的水來自哪個水庫，想知道家裡有停水危機嗎？依《台灣水庫即時水情》資訊，全台20座主要水庫中有11座水情亮紅燈（蓄水率低於25%），除了新山、翡翠、蘭潭3座水庫外，其他蓄水率都未超過5成，其中白河、德基、明德、永和山、寶二及鯉魚潭等6座水庫蓄水率皆低於10%，白河水庫甚至早已探底掛零。

全台五水庫 撐不到30天

水庫蓄水率低迷，那停水危險期怎麼看？根據經濟部水利署網頁公開資訊，各水庫供水量預測剩餘天數，德基、永和山、寶二、鯉魚潭、阿公店等水庫，都撐不到30天，多數集中在中部。

以主要功能為發電用水的德基水庫蓄率只剩3.73%，支撐只有12天時間最短，供應新竹地區民生、工業用水的寶山第二水庫，蓄水率6.44%只能再撐14天，主供苗栗、台中用水的鯉魚潭水庫，也只能再撐14天。南部供應高雄用水的阿公店水庫蓄水率16.58%，同樣只能再撐14天，目前高雄已進入減量供水的「橙燈」狀態，期待能撐到梅雨季恐不樂觀。

無雨「供5停2」恐擴大 橙燈區剉著等

台灣中部因為鯉魚潭、德基水庫蓄水量低，開出全台停水第一槍，苗栗、台中及北彰化地區已自4月6日起實施「供5停2」限水措施，採分區輪流供水，每週供5天用水、停水2天，以因應艱困水情。

已實施「供5停2」分區供水的縣市，供水來源分別是：

‧ 苗栗地區：永和山水庫（蓄水率6.09%）及鯉魚潭水庫（蓄水率7.17%）

‧ 臺中地區：德基水庫（蓄水率3.73%）及鯉魚潭水庫

‧ 北彰化地區：屬於台中供水末端，水源來自鯉魚潭水庫。

限水造成民眾生活極大不便，根據水利署資訊，採「供5停2」模式平均可節水15%，若是到7月時缺水旱象仍未解，將調整其他縣市水情燈號為「紅燈」，同樣也是實施「供5停2」限水措施，目前較高機率被調整燈號的是實施減量供水的「橙燈」縣市，包括新竹縣、新竹市、嘉義縣、嘉義市、台南市及高雄市。

根據氣象專家賈新興預測，梅雨「遲到機會高」，初步預估在5月中旬，有利環境則要到5月底，5月少雨的機會有6成以上，若梅雨降雨狀況不理想，就得撐到颱風季才有機會解旱象，情勢真的非常嚴峻。

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