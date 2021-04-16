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王文淵：政府應思考用水分配合理性

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導
工總改選，王文淵（中）連任理事長，揮手向在場出席會員代表致意，致詞時籲政府改善兩岸關係。記者林俊良／攝影
工總改選，王文淵（中）連任理事長，揮手向在場出席會員代表致意，致詞時籲政府改善兩岸關係。記者林俊良／攝影

全國工業總會理事長王文淵昨（15）日表示，台灣目前面對愈來愈嚴重的缺水問題，其中工業用水占整體用水量9.5%，他呼籲政府針對用水量的分配合理性，以及如何有效的推動節約用水，應深入研究及解決。

工總昨日舉行會員代表大會，王文淵在致詞指出，依據水利署2020年8月公布的資料，台灣總水量一年有922億噸，可使用量為169.8億噸，其中農業用水占71.6%、生活用水占18.9%，而工業用水僅占9.5%。所以針對用水量的分配合理性，以及如何有效的推動節約用水，建請政府部門應深入研究及解決。

除了王文淵之外，電電工會理事長李詩欽則認為，台灣水情吃緊，目前工業用水節水率為15%，但是占比問題並不是討論的重點，主要是各產業訂單增加，因此用水量也會跟著攀升，所以看起來像是工業用水增加，缺水問題也讓產業的負擔更重，應盡量在用水供應量上找尋平衡點，一起來共同度過缺水難關。

三三會理事長許勝雄則表示，台灣天然的雨水是充足的，重點是如何更有效率的儲存，政府可學習新加坡及以色列做法讓台灣不缺水。

經濟部長王美花昨日出席工總會員大會時，針對水荒問題回應指出，此次旱象百年來罕見，每天都要召開水情會議，現在正在努力開發新的水源，以支應台灣中部地區用水。關於耗水費具體規畫，將會稍微延一陣子，先把最難的水資源開發克服，若有耗水費規畫一定會先有草案，且和廠商溝通。

王美花說，政府在規劃台灣中部「供五停二」之前，就有和科學園區內及附近的廠商溝通，要求專區專人負責，「供五停二」開始後，這些地區廠商都不受影響，除了個別廠商有個別購水考量外。這個旱象百年難得一見，相關單位做了很多準備，包括在台中市鑿井取得地下水。

此外，內政部次長花敬群也在會場致詞中表示，政府多年來努力打造水資源回收中心，已由過去六座逐步加到目前11座。

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