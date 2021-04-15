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一片龜裂！曾文水庫超慘現況曝 他驚呼：本來對缺水無感
台灣近期水情吃緊，台中、苗栗及北彰化地區已經開始實施「供五停二」限水，根據經濟部水利署「台灣水庫即時水情」資料顯示，目前曾文水庫蓄水量僅11.6%。對此，就有一名男網友分享曾文水庫的照片，表示原本對缺水沒太大感覺，現在真的感覺到怕了。
該名網友在臉書社團「爆廢1公社」PO出多張曾文水庫現況照片，只見曾文水庫因缺水，地面整個呈現龜裂景像，遠遠看過去，簡直就是乾旱的土地。
原PO看見此景，忍不住驚訝直呼「誰騙我曾文水庫還有魚的，說現在台灣很缺水，本來沒太大感覺，現在我是真的感覺到怕了」。
驚人照片曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言「曾文大草原」、「希望全台多下點雨」、「感覺連11%都沒有」、「大自然就是天，天意不可違」、「整個西半部淪陷，沒下整個月雨根本補不回來」。
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