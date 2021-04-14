快訊

3萬片晶圓受影響！台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元

獨／泰豐經營權之爭又起？南港提解任三席獨立董事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿北北基沒限水！ 她看供五停二怒喊：台中人是次等公民？

聯合新聞網 / 綜合報導
台中、苗栗及北彰化地區自6日起實施「供五停二」的限水措施，民眾、機關努力設法整備水源，圖為載運水塔的車輛。記者胡蓬生／攝影
台中、苗栗及北彰化地區自6日起實施「供五停二」的限水措施，民眾、機關努力設法整備水源，圖為載運水塔的車輛。記者胡蓬生／攝影

台灣缺水情況嚴峻，尤其中南部許多大型水庫水量告急，目前苗栗、台中和北彰化地區已採取「供五停二」的限水措施。不過，針對水情吃緊，一名來自台中的女網友不滿指出，全台10處都有相應的限水措施，唯獨雙北和基隆地區除外，且北水南調的工程只到新竹、忽略台中，讓她質疑「中部地區似乎被視為『次等公民』」。

該網友在網路論壇「Dcard」發文透露，自己目前的生活位置正是供五停二的實施地區，且因降雨稀少，甚至有面臨「供四停三」的可能性。然而，她整理了相關的限水報導後，發現全台一共10地都有限水措施，台北、新北、基隆卻無，讓她憤怒表示，全台應該共同面對艱難的水情，而非「只在沒有資源的地方限制資源」。

該網友接著提到，新竹地區全面實施減壓供水，再加上北水南調的支援，讓寶山和寶二水庫的水位下降趨緩，新竹也暫時不需加嚴限水措施，但令她不滿的是，北水南調的支援對象竟不包含中部。她直言，包含「停水先停中部」、「缺電先燒中火燃煤」等種種政策在內，都讓她不禁質疑「中部地區似乎被視為『次等公民』」。

不過，該文的論點引來不少網友砲轟「台北就不缺水是要限什麼？」、「北部本不缺水，限水只是影響經濟發展、衛生問題」、「沒限的地方就一天到晚下雨要限什麼」；不少北部人也吐露心聲，直呼「基隆宜蘭一年兩百天雨，冬天根本曬不到太陽，怎麼沒聽你喊要共體時艱？」、「你懂北部人天天在下雨的感受嗎？」等，引起熱烈議論。

而針對原PO對「送水」的疑慮，也有網友點出「送水成本跟送電比起來高很多，再加上這麼嚴重的缺水在台灣不常見，『目前』沒有南送的必要」、 「北水南調的管線現在就只做到新竹給科技業」；此外，不少人也提到「台灣的人均用水量本來就是世界高，水費也是世界低」、「漲水費也許能提高民眾的節水意識」。

限水 水庫 中火 停水

延伸閱讀

台中限水她問能否交換住宿？男網友狂搶報名：我可以！

好市多推巨型鯊魚充氣池！ 網見「一優點」狂讚：限水也不怕

停二供五民生限水真的有省到水嗎？網曝真相：有差

「供5停2」沒熱水洗澡怎麼辦？ 網：可這樣DIY輕鬆洗

相關新聞

空拍南投「垃圾瀑布」 看見霧社水庫驚人旱象

弘光科大無人機中心空拍南投縣仁愛鄉霧社水庫乾枯情景，庫底露出大片泥地，呈現驚人乾旱程度；不過霧社水庫今天蓄水率達15.0...

不滿北北基沒限水！ 她看供五停二怒喊：台中人是次等公民？

台灣缺水情況嚴峻，尤其中南部許多大型水庫水量告急，目前苗栗、台中和北彰化地區已採取「供五停二」的限水措施。不過，針對水情吃緊，一名來自台中的女網友不滿指出，全台10處都有相應的限水措施，唯獨雙北和基隆地區除外，且北水南調的工程只到新竹、忽略台中，讓她質疑「中部地區似乎被視為『次等公民』」。

李鴻源建議台中市府成立回收水公司：自己回收自己賣

內政部前部長李鴻源今天在台中市建議台中市政府成立回收水公司，自己的污水自己回收後自己賣，台中市水利局長范世億表示，這是可...

彰化限水公立游泳池暫停開放 會員哀哀叫

水情嚴峻，彰化市已進入供5停2限水，甲區周二、三停水區許多店家乾脆在周三休店，彰北運動中心因可儲水90噸，上星期還維持開...

埤塘擴大抽水影響養殖漁業？農水署：會和養殖戶協調

為減輕石門水庫供水壓力，農田水利署盤點桃園管理處、石門管理處692口埤塘，只要水質適合淨水後使用，就會陸續啟用。但外界憂...

影／寶山水庫不清淤？ 自來水公司：不嚴重 要保留原始地貌

立法院內政委員會今天下午率團到新竹縣的寶山及寶二水庫進行視察，立委林思銘見寶山水庫水位極低，大片庫底岩體裸露，詢問為何沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。