不滿北北基沒限水！ 她看供五停二怒喊：台中人是次等公民？

台灣缺水情況嚴峻，尤其中南部許多大型水庫水量告急，目前苗栗、台中和北彰化地區已採取「供五停二」的限水措施。不過，針對水情吃緊，一名來自台中的女網友不滿指出，全台10處都有相應的限水措施，唯獨雙北和基隆地區除外，且北水南調的工程只到新竹、忽略台中，讓她質疑「中部地區似乎被視為『次等公民』」。

該網友在網路論壇「Dcard」發文透露，自己目前的生活位置正是供五停二的實施地區，且因降雨稀少，甚至有面臨「供四停三」的可能性。然而，她整理了相關的限水報導後，發現全台一共10地都有限水措施，台北、新北、基隆卻無，讓她憤怒表示，全台應該共同面對艱難的水情，而非「只在沒有資源的地方限制資源」。

該網友接著提到，新竹地區全面實施減壓供水，再加上北水南調的支援，讓寶山和寶二水庫的水位下降趨緩，新竹也暫時不需加嚴限水措施，但令她不滿的是，北水南調的支援對象竟不包含中部。她直言，包含「停水先停中部」、「缺電先燒中火燃煤」等種種政策在內，都讓她不禁質疑「中部地區似乎被視為『次等公民』」。

不過，該文的論點引來不少網友砲轟「台北就不缺水是要限什麼？」、「北部本不缺水，限水只是影響經濟發展、衛生問題」、「沒限的地方就一天到晚下雨要限什麼」；不少北部人也吐露心聲，直呼「基隆宜蘭一年兩百天雨，冬天根本曬不到太陽，怎麼沒聽你喊要共體時艱？」、「你懂北部人天天在下雨的感受嗎？」等，引起熱烈議論。

而針對原PO對「送水」的疑慮，也有網友點出「送水成本跟送電比起來高很多，再加上這麼嚴重的缺水在台灣不常見，『目前』沒有南送的必要」、 「北水南調的管線現在就只做到新竹給科技業」；此外，不少人也提到「台灣的人均用水量本來就是世界高，水費也是世界低」、「漲水費也許能提高民眾的節水意識」。

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