未達節水標準 台南鉛封383家用水大戶水表

台南進入減量供水的橙燈，但仍有業者未達節水標準，台南開始啟動鉛封水表作業；市府統計，目前已鉛封383家，以減少供水量，若業者未改善，將公布名稱。

台南市政府經濟發展局今天會同台灣自來水公司前往佳里區，對未達節水標準的用水大戶執行鉛封水表。經發局人員表示，市府已啟動用水大戶鉛封水表作業，凡是非工業用戶未達節水10%、工業用戶未達節水7%，將進行鉛封，以減水供水量。

經發局人員表示，水公司每週對用水大戶抄表查核，以民國109年8月的日均用水量為基準，第一次查表未達節水標準先開勸導單，第二次查表若仍未達節水標準，就鉛封水表以降低供水量。

經發局統計，目前台南市累計鉛封383家，包括工業戶129家、非工業戶152家、游泳池13家、洗車業87家、三溫暖及水療業2家。

台南市長黃偉哲表示，台南4月1日起擴大減壓供水時間為全日，市府已加強監控台南高地、管末地區的供水情形，以減緩減壓供水帶來的影響。

市府同時盤整好抗旱水資源，包含抗旱水井（19口）、載水車（台南轄下3家）、埤塘（24處）、自來水臨時供水點（266處，分區供水紅燈時啟用）、大型濾水設施（樹谷園區）、農用水井（26口）等，廠商或民眾可依規定申請取水。

經發局長陳凱凌表示，台南有19口抗旱水井，全在台糖既有農場範圍內，非屬地層下陷或土壤液化警示區，經發局已媒合9家廠商申請取水，提供工業或營業等次級用水，這些水井每天約可供應3萬公噸的水。

另外，回收水循環再利用也是一個替代方案，台南安平、安南、官田、仁德、虎尾寮及柳營等6座水資中心，每天提供放流水已從7790公噸提升至1萬6750公噸，且設置取水點開放供機關及民眾自由取用，以作為緊急消防用水、道路防塵、路樹澆灌、沖洗廁所等。

經發局人員表示，用水大戶經鉛封水表後仍未達節水標準，水公司將公布名稱。市府也已研擬應對計畫，各項節水措施及設備陸續整備就位，儘量減輕自來水供水壓力。

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