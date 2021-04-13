新豐鄉15個村4月19日晚間起停水11小時 儲水備用

台灣自來水公司今天表示，第三區管理處辦理「桃園-新竹備援管線工程」，新竹縣新豐鄉15個村受影響，將從19日晚間10時起停水11個小時，請用戶及早儲水備用。

台灣自來水公司表示，停水區域為新豐鄉的15個村，停水時間為19日晚間10時起至隔日上午9時止，共計11小時停水。另外，受影響水壓降低區域，為湖口鄉與竹北市部分村里。

停水區域包含，新豐鄉員山村、山崎村、忠孝村、崎頂村、松林村、松柏村、上坑村、鳳坑村、中崙村、重興村、埔和村、坡頭村、新豐村、瑞興村1~4、10鄰、青埔村1~4鄰。

另外，水壓降低區域為，湖口鄉波羅村、鳳山村、鳳凰村、新竹工業區西區。竹北市大眉里、大義里、崇義里、尚義里。

台灣自來水公司指出，停水與降壓區域用戶提早儲水備用，並配合節約用水、小心火燭。水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

商品推薦