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多圖整理包／台灣半世紀最慘旱災 「缺水旱象奇景」浮出水面

聯合新聞網 / 綜合報導
地球溫室氣體排放量大增，導致氣候異常，台灣中部今年發生旱災，各大水庫探底，碳中和成為台灣重要的發展趨勢。聯合報系資料照/記者黃仲裕攝影
地球溫室氣體排放量大增，導致氣候異常，台灣中部今年發生旱災，各大水庫探底，碳中和成為台灣重要的發展趨勢。聯合報系資料照/記者黃仲裕攝影

近年因為全球暖化，造成各國經常發生旱災，台灣也沒躲過，2021年是台灣52年來降雨量最少的一年，西部五縣市水庫蓄水率創新低，陷入缺水危機。

面對水情拉緊報，缺水旱象奇景也浮出水面，如日月潭目前水位持續下探新低，也浮出了許多廢棄物問題，另外知名勝地赤山龍湖巖「百年不曾見底」，今年也面臨首次乾涸。

聯合新聞網整理了許多缺水旱象奇景，希望能趕快天降甘霖，化解旱災。

桃園石門水庫

目前桃園水情燈號雖還在黃燈，較優於已經亮起紅燈的縣市，地方政府也會加大清淤力度。圖為石門水庫較上游的土壤已呈現乾旱龜裂狀。記者潘俊宏／攝影
目前桃園水情燈號雖還在黃燈，較優於已經亮起紅燈的縣市，地方政府也會加大清淤力度。圖為石門水庫較上游的土壤已呈現乾旱龜裂狀。記者潘俊宏／攝影

北區水資源局表示，石門水庫8日晚6點水位224.21公尺，有效蓄水量6580.12萬噸，是水庫建庫58年同期枯旱排序蓄水量第4低，如6月梅雨無法準時報到，民生、工業等用水恐怕會受到嚴重挑戰。

苗栗鯉魚潭水庫

鯉魚潭水庫遭逢歷來最乾旱加上清淤，舊台3線行易橋重見天日。記者范榮達／攝影
鯉魚潭水庫遭逢歷來最乾旱加上清淤，舊台3線行易橋重見天日。記者范榮達／攝影

苗栗縣鯉魚潭水庫遭逢歷來最乾旱時期，上游大湖鄉新開村伯公壠網形文化遺址、梨作發源地和舊台3線行易橋重見天日。

苗栗明德水庫

苗栗縣3大水庫同時見底，明德水庫上游更是長草已久。記者范榮達／攝影
苗栗縣3大水庫同時見底，明德水庫上游更是長草已久。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府水利處長楊明鐃說苗栗3大水庫同時見底，明德水庫上游長草已久，記憶以來前所未見，呼籲全民節約用水抗旱。

台中德基水庫

供應大台中用水的德基水庫已經見底，水情更加吃緊。圖/讀者提供
供應大台中用水的德基水庫已經見底，水情更加吃緊。圖/讀者提供

水情吃緊，水庫蓄水量不斷下降，從監測拍攝影像看出，德基水庫四周因缺水，四周土石枯樹露出，大甲溪底許多溪段只剩泥土，沒有積水，河床乾涸嚴重，原本的水庫水量大量減少。

南投日月潭

乾旱不雨讓日月潭水位直降，導致潭區長期的潭底垃圾、廢棄物問題浮現，村民業者共同加入淨潭活動。圖／讀者提供
乾旱不雨讓日月潭水位直降，導致潭區長期的潭底垃圾、廢棄物問題浮現，村民業者共同加入淨潭活動。圖／讀者提供

日月潭月牙灣水域岸邊礫石已露出一大圈，猶如「年輪蛋糕」成另類奇觀。圖／讀者提供
日月潭月牙灣水域岸邊礫石已露出一大圈，猶如「年輪蛋糕」成另類奇觀。圖／讀者提供

乾旱不雨讓日月潭水位直降，導致潭區長期的潭底垃圾、廢棄物問題浮現，不僅讓遊客觀感不佳，影響觀光產業，也容易造成蚊蟲孳生、惡臭，造成鄰近居民困擾

嘉義曾文水庫

攝影師鈴木二郎空拍捕捉大貨車進入曾文水庫清淤畫面，直呼太震撼。圖／鈴木二郎提供
攝影師鈴木二郎空拍捕捉大貨車進入曾文水庫清淤畫面，直呼太震撼。圖／鈴木二郎提供

中南部嚴重缺水，曾文水庫蓄水量大減，庫底大面積裸露，水利署南區水資源局也趁此機會，請陸軍8軍團協助，進駐曾文溪上游嘉義縣大埔鄉清淤，攝影師鈴木二郎也利用空拍機捕捉此震撼畫面，除感謝國軍辛勞，也呼籲民眾節約用水。

台南七股廢棄鹽田

台南市七股區頂山里鹽山附近廢棄鹽田因久旱未雨，出現奇特景致。圖／空拍玩家沈統斐提供
台南市七股區頂山里鹽山附近廢棄鹽田因久旱未雨，出現奇特景致。圖／空拍玩家沈統斐提供

久旱未雨，休耕農田、水庫底出現乾裂景象，台南七股鹽灘則出現紅白夾雜的景致，加上一個個圓圈狀的痕跡，構成如夢如幻的奇特景致。化學老師陳立偉說，可能是藻類或是土壤有過度金屬元素造成。

台南赤山龍湖巖

「百年不曾見底」名刹赤山龍湖巖周遭湖泊意外乾涸。記者周宗禎／攝影
「百年不曾見底」名刹赤山龍湖巖周遭湖泊意外乾涸。記者周宗禎／攝影

知名佛教勝地台南「赤山龍湖巖」周遭湖泊是一大特色，不料廣達近10公頃的湖泊最近竟然見底，只剩下一點點水即將乾涸。湖裡面的魚蝦幾乎死亡殆盡，只剩少數還在垂死掙扎，白鷺鷥等鳥類在一旁伺機捕食。

台南西口小瑞士

台灣遭逢56年來最嚴重乾旱，在台南東山區許多心目中的網美秘境「西口小瑞士」，也因為缺水顯得毫無生機。記者劉學聖／攝影
台灣遭逢56年來最嚴重乾旱，在台南東山區許多心目中的網美秘境「西口小瑞士」，也因為缺水顯得毫無生機。記者劉學聖／攝影

台南東山區許多心目中的網美秘境「西口小瑞士」，由於水源不足讓原本有著豐沛水量的天井漩渦瀑布奇景，也因為缺水顯得毫無生機，一旁更是露出早已長出大片雜草的湖底龜裂乾涸淤泥，也顯見旱象十分嚴重。

台東嘉明湖

嘉明湖已超過1年未滿水位，目前湖水只剩一半，越來越消瘦。 中央社（高山協作邱冠中提供）
嘉明湖已超過1年未滿水位，目前湖水只剩一半，越來越消瘦。 中央社（高山協作邱冠中提供）

嘉明湖山屋清潔員趙聰華指出，民國109年沒有颱風直撲台東，嘉明湖已超過1年未滿水位，目前湖水只剩一半，越來越消瘦，山屋儲水也跟著吃緊。（高山協作邱冠中提供）。

整理包 水庫 缺水

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影／德基水庫蓄水量剩4.6%河床乾涸 水情吃緊驚心畫面

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