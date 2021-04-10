停二供五民生限水真的有省到水嗎？網曝真相：有差

台灣面臨缺水危機，水庫進帳少，經濟部長王美花也宣布台中、苗栗供水區4月6日起轉為水情「紅燈」，將實施分區分水，台中、苗栗、新竹、北彰化等部分地區採分兩區「供五停二」民生限水，一週供水五天停水兩天，是台灣近20年第3次大規模分區供水，有人好奇，這樣真的有省到水嗎。

PTT八卦板有人好奇發文問停二供五大家停水前瘋狂儲水，然後水來後全部都是泥巴水，外加很多人家裡有水塔，根本不用儲水的人也在儲，然後因為有水了就把儲起來的水亂用掉，這樣真的有比較省嗎？為什麼不直接源頭減壓就好？引起網友一番討論。

網友認為「你都上來抱怨了，一定有省到」、「沒辦法，大家都想要供四停三，平時呼籲要省水要省水哪個人鳥了，現在真的停了，每個人都氣PUPU，這才是真正的省水」、「有省到啊，一堆人抱怨沒水可以洗澡」、「當然有用啊，目的就是逼大家存水，把民間的水塔當作水庫，加上政府的水庫就等於有兩個水庫」、「有差，像之前停水，真的會想盡辦法物盡其用，會省不少」。

民眾也曾反映一次停兩天水，生活用水將缺水嚴重，王美花回應，若每次停一天、一周停兩次，在技術上更困難；每次停水都需要很多前置作業，例如出水、把空氣放掉等，操作上有難度，因此決定「將兩天連在一起停水」。她認為現在很多家戶都有儲水設備，在停供的那兩天，只要民眾更節約用水，透過家戶的屋頂水塔，應該不至於會無水可用。