快訊

太殘忍！ 台大醉月湖鵝疑遭當場殺害後帶走 校方已報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停二供五民生限水真的有省到水嗎？網曝真相：有差

聯合新聞網 / 綜合報導
如何省水、節能，順便省錢，成了國人的新課題。圖／聯合報系資料照片
如何省水、節能，順便省錢，成了國人的新課題。圖／聯合報系資料照片

台灣面臨缺水危機，水庫進帳少，經濟部長王美花也宣布台中、苗栗供水區4月6日起轉為水情「紅燈」，將實施分區分水，台中、苗栗、新竹、北彰化等部分地區採分兩區「供五停二」民生限水，一週供水五天停水兩天，是台灣近20年第3次大規模分區供水，有人好奇，這樣真的有省到水嗎。

PTT八卦板有人好奇發文問停二供五大家停水前瘋狂儲水，然後水來後全部都是泥巴水，外加很多人家裡有水塔，根本不用儲水的人也在儲，然後因為有水了就把儲起來的水亂用掉，這樣真的有比較省嗎？為什麼不直接源頭減壓就好？引起網友一番討論。

網友認為「你都上來抱怨了，一定有省到」、「沒辦法，大家都想要供四停三，平時呼籲要省水要省水哪個人鳥了，現在真的停了，每個人都氣PUPU，這才是真正的省水」、「有省到啊，一堆人抱怨沒水可以洗澡」、「當然有用啊，目的就是逼大家存水，把民間的水塔當作水庫，加上政府的水庫就等於有兩個水庫」、「有差，像之前停水，真的會想盡辦法物盡其用，會省不少」。

民眾也曾反映一次停兩天水，生活用水將缺水嚴重，王美花回應，若每次停一天、一周停兩次，在技術上更困難；每次停水都需要很多前置作業，例如出水、把空氣放掉等，操作上有難度，因此決定「將兩天連在一起停水」。她認為現在很多家戶都有儲水設備，在停供的那兩天，只要民眾更節約用水，透過家戶的屋頂水塔，應該不至於會無水可用。

停水 缺水

延伸閱讀

停水真麻煩！生活節儲水妙方一次看

天亮還沒水 「供5停2」不只停48小時？頭份人：等水等到厭世

台中供5停2！今甲區復水 上班族曝停水2天的慘況

影／面臨56年來最大乾旱 蔡英文：向媽祖祈求風調雨順

相關新聞

降雨不樂觀 王美花：盼供5停2撐到5月底

經濟部在中部實施「供5停2」分區供水，根據中央氣象局模式預測，4月雨情依然不樂觀，5月及6月雨量正常至偏少。經濟部長王美...

停二供五民生限水真的有省到水嗎？網曝真相：有差

台灣面臨缺水危機，水庫進帳少，經濟部長王美花也宣布台中、苗栗供水區4月6日起轉為水情「紅燈」，將實施分區分水，台中、苗栗、新竹、北彰化等部分地區採分兩區「供五停二」民生限水，一週供水五天停水兩天，是台灣近20年第3次大規模分區供水，而有網友則表示爸爸在20年前就已經「超前部署」，裝了3顆水塔，「這個時候透天的優勢就出來了」。

東港溪支援民生用水 台水：合標準

高雄水情吃緊，高屏溪取水量銳減一半，部分民生用水來自畜牧業汙染嚴重的屏東東港溪，也引發議論。自來水公司表示，枯旱時期缺水...

如水情持續嚴峻 高雄將再調整游泳池和洗車業用水

高雄市長陳其邁今天主持旱災應變中心會議，自來水公司在會中表示，4月1日高雄地區水情進入橙燈以來實施各項節水措施有成效，每...

台中乙區今停水第2天！衛生局長視察醫院團膳業用水

台中市實施「供五停二」分區停水，今天為乙區停水第二天，台中市衛生局長曾梓展視察洗腎、婦產科診所及團膳業者用水情形。他說，...

省水大作戰六輕節水達標7% 若旱象不解不排除歲修因應

節水大作戰，雲林縣用水大戶的六輕配合積極節水，到上月底已達到節水7%的目標，從原本的日需水量約34萬噸減至目前不到26萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。