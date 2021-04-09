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高雄水情仍嚴峻 擬再調整游泳池、洗車場用水

中央社 / 高雄9日電

高雄水情4月1日起實施減量供水橙燈，每天用水量雖下降至131萬噸，但水情仍嚴峻，市長陳其邁今天表示，倘若持續不佳，將進一步調整游泳池及洗車場用水。

高雄市政府下午召開旱災應變中心第二次會議，陳其邁指示相關單位依權責分工，輔導民生用水大戶加強節水措施，同時透過海報及網路等管道宣導民眾節水，共同度過這次缺水難關。

除呼籲產業用水、民生用水大戶及民眾加強節水，陳其邁也表示，水情狀況倘若持續不佳，將進一步調整游泳池及洗車場用水，並請水利署南水局及自來水公司視轄內各水源變化，增加跨區支援水量，確保市民用水權益。

陳其邁也請農委會農田水利署高雄管理處，持續加強灌溉管理及回歸水再利用等抗旱措施，利於水源調度應用。而為避免錯誤訊息傳播，由水利局即時統合資訊，澄清錯誤資訊。

水利署南區水資源局表示，高雄實施減量供水橙燈，但高屏溪流量仍低，尚需配合台南清水及聯通管原水支援，且依氣象預報，4月雨量偏少機率較大。

▌延伸推薦：

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陳其邁 水利署

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