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天亮還沒水 「供5停2」不只停48小時？頭份人：等水等到厭世

聯合新聞網 / 綜合報導
苗栗、台中供水區自6日啟動「供五停二」分區供水。示意圖／ingimage
苗栗、台中供水區自6日啟動「供五停二」分區供水。示意圖／ingimage

台灣中南部水情嚴峻，苗栗、台中供水區自6日啟動「供五停二」分區供水，其中苗栗頭份區停週二（6）、週三（7）總共連續停水48小時，不料卻有頭份民眾表示遲遲等不到水來，急忙上網詢問「水怎麼還不來？」

苗栗頭份市28里、竹南鎮4里週二、週三實施停水，有網友在臉書社團《我是頭份人》上發文提到，直到今天（週四）早上水還是沒來，並詢問「有人跟我一樣家裡還是沒水的嗎？」

有頭份民眾表示家裡到了早上還是沒水。圖／取自《我是頭份人》
有頭份民眾表示家裡到了早上還是沒水。圖／取自《我是頭份人》

貼文引起居住在其他里的頭份人紛紛熱議與留言，有人回報「（8點32分）頭份蟠桃里沒水」、「五福街沒有」、「我家一樓有水，但是水還上不去水塔」、「（8點16分）剛剛出門的時候民權里連一滴水都沒有，水錶完全不動」、「中興也沒水」、「文化里也還沒來」、「頭份里也沒有」，民眾直呼「等水等到厭世」、「都還沒有洗澡，天啊，天公伯啊，救救我們吧」、「這樣根本不只停48小時」、「一早隔壁水來了，我家一滴都沒來，這是什麼情況」、「興隆里13鄰到現在凌晨四點半，都還沒有水，所儲的水也都用完」。

有頭份民眾表示遲遲等不到水來。圖／取自《我是頭份人》
有頭份民眾表示遲遲等不到水來。圖／取自《我是頭份人》

有網友認為「現在沒水可能是因為目前自來水的壓力上不到你家的水塔」、「水在前段就要先努力灌飽各住戶的水塔，可以想像有多少水塔要裝水」，也有人打給自來水公司，回覆「已經開始送水了，但水流需一段時間，且需等滿管後壓力才會比較大，因此不會開始送水後馬上就有水，請見諒！」

此外，有民眾家水來了「雖然有水但水量很小，或是水質尚未恢復」，「為什麼，水來了，但是變黃色的水」、「水出來是黃的而且很小，直接去旅館洗洗完了」、「終於水來了，但水髒兮兮，黑黑的，還是要放置沉澱一下才能夠使用」。

甚至還出現復水以後，水塔滿出來沒辦法關掉的怪異現象，女網友著急詢問該怎麼關掉「水資源非常珍貴...不能浪費」，最後試了3個小時才順利解決。

網友家來水了卻沒辦法關掉。圖／取自《我是頭份人》
網友家來水了卻沒辦法關掉。圖／取自《我是頭份人》

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