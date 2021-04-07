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鄰居儲水用光上門借水讓他糾結 網直言「免費的不會珍惜」

聯合新聞網 / 綜合報導
鄰居「第一次停水就把水塔儲水用光」，甚至還上門求助想借浴室，讓原PO傻眼表示「我該把自家浴室借他們全家人洗澡嗎」？ 圖／截自臉書「我是頭份人」
鄰居「第一次停水就把水塔儲水用光」，甚至還上門求助想借浴室，讓原PO傻眼表示「我該把自家浴室借他們全家人洗澡嗎」？ 圖／截自臉書「我是頭份人」

水情嚴峻，苗栗、台中自昨（6）日啟動「供五停二」分區供水，不少民眾在這之前儲水備用，水塔需求激增，缺水期間本應該更節約用水，但有民眾卻碰到鄰居「第一次停水就把水塔儲水用光」，甚至還上門求助想借浴室，讓他傻眼表示「我該把自家浴室借他們全家人洗澡嗎」？

台中、苗栗實施「供五停二」分區供水措施，一名家住在苗栗頭份的民眾在臉書社團「我是頭份人」表示，本月第一次停水，隔壁三人的小家庭在缺水期間仍勤勞的「洗衣、清潔、煮飯」，竟馬上把自家水塔的水用光，還上門來借浴室洗澡，自家用水雖然很省，但在儲水也不知是否足夠的情形下，猶豫該不該借鄰居浴室洗澡，貼文一出讓不少網友直言「不要借」。

多數人主張「不要借」，認為鄰居停水了還不知道要節約用水，非常時期本就應該有危機意識，如果這次借了難保下次對方會再得寸進尺；也有人認為不借才能讓對方知道水的珍貴，特別是「免費的不會珍惜」，應該要趁這次缺水給對方來個機會教育；另有人認為如果自己覺得沒差，且家中水夠用的話就可外借。

對於鄰居在分區供水期間仍像平常一樣洗衣、清潔、煮飯，不少人也傻眼，認為若用水量這麼大，可以去尋找定點供水庫，或者是再節約一些，把除溼的水拿來沖馬桶、拖地，或者是減少一些家事的用水量，等到撐過停供水期再解決。

停水 缺水

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