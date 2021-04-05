曾文水庫淤積逾3成 多管齊下清淤盼回春

全台灣容量最大的曾文水庫集水區廣大，沖刷泥沙使庫容逐年降低，雖曾透過大壩心層加高增加容量，但莫拉克風災後淤積率達36.7%，政府多管齊下加強清淤，盼使水庫逐年回春。

民國62年完工的曾文水庫位於曾文溪上游，為全台第一大水庫，原設計容量高達7億4840萬立方公尺，與互相串連運轉的烏山頭水庫一起肩負嘉南地區供水重任，但平均每年超過500萬立方公尺的淤積量，使曾文水庫容量漸漸減少。

民國98年6月完工的大壩心層加高工程，使曾文水庫容量增加5542萬立方公尺，但當年8月的莫拉克風災帶來約9108萬立方公尺淤積，相當於先前20年的總淤積量，使水庫淤積率達36.7%，清淤刻不容緩。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，清淤策略分上游集水區保育、中游陸挖與抽泥、下游水力排砂。

他說，加強集水區保育已使每年入庫砂量從平均560萬立方公尺減少到510萬立方公尺；清淤目標則為陸挖50萬、抽泥315萬、水力排砂160萬，共525萬立方公尺，盼能達到沖淤平衡，甚至逐年降低淤積量。

鄒漢貴指出，清淤主力為庫區抽泥，目前完成2艘抽泥船架設，每艘每日抽泥量約1萬立方公尺，每年約可作業200天，109年共抽泥324萬立方公尺，未來計畫再增加抽泥設備，長期目標是將每年抽泥量提高到500萬立方公尺。

他說，趁水庫處於低水位，今年結合國軍擴大進行陸挖清淤，軍方規畫分4區進行，預計清淤量約16萬立方公尺。

鄒漢貴表示，去年沒有颱風，因此水庫入砂量較少，清淤量則達歷年新高390萬立方公尺，不僅達成沖淤平衡，庫容還增加約150萬立方公尺，回升到5億956萬立方公尺。

他說，水庫清出的淤泥大多暫置於大壩下游河道的暫置場，待颱風豪雨時大壩或防淤隧道放水去化，還砂於河，但容量上限約350萬立方公尺的暫置場目前已接近全滿，若無颱風豪雨可放淤，將影響下年度抽泥量，現已計畫辦理放水渠道改善暨淤泥暫置場工程，加速曾文水庫達成淤積零成長、逐年減少淤積目標。