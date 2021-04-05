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國軍進駐 明德、石門水庫清淤大作戰

中央社 / 中央社

新竹市與苗栗縣部分地區6日起「供5停2」，趁未雨時國軍進駐，展開苗栗明德水庫與桃園市石門水庫清淤大作戰，其中石門水庫預計6月前清除20萬立方公尺淤土，原則上清淤無上限。

明德水庫已降到民國82以來最低水位，距呆水位僅約6公尺，行政院農業委員會農田水利署苗栗管理處結合經濟部水利署、陸軍第六軍團，希望清除33萬立方公尺淤土，這也是明德水庫59年建庫完成以來，首度有國軍進駐支援清淤。

明德水庫當初設計有效庫容1640萬立方公尺，目前有效庫容剩1217萬立方公尺，已約420萬立方公尺淤積量。

石門水庫部分，六軍團指揮部表示，動員超過120名官兵及47部以上各式清淤機具。

清淤現場可見大量因低水位而露出的淤土及水庫岩壁，現場推土機推高淤土後，再由挖土機鏟到砂石車上逐批運出；現場淤泥十分柔軟，偶有機具輪胎卡住，但都能順利脫困。

相關人士表示，機具可進入的位置依水位決定，如果前一天下雨，水位升高，機具就無法過於深入；如果施工到一半臨時降雨，水位過高時會接獲警示，機具和人員即時撤出。

水利署北區水資源局副局長郭耀程告訴中央社記者，石門水庫53年6月竣工，當時設計蓄水量3.09億立方公尺，直到107年底淤積影響，蓄水量降到2.03億立方公尺。

郭耀程說，石門水庫一直以來都有清淤，現在國軍清淤處是石門水庫上游羅浮一帶，水位高時機具無法進入，趁水情不佳、水位下降趕緊進駐清淤。

北水局長江明郎表示，這是國軍第2次支援石門水庫清淤，上次是95年4、5月，當時水庫水位回升而收兵結案；今年水位比當年更低，清淤量將以20萬立方公尺為目標，但原則上清淤無上限。

江明郎說，除北水局預定清淤40萬立方公尺，水利署第十河川局也支援清淤5萬立方公尺，希望清淤量擴大到65萬立方公尺。

石門水庫 國軍 水利署

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