苗栗部分地區供5停2 非工業用水大戶沉著應變

苗栗縣竹南鎮、頭份市6日起自來水「供5停2」，連續停水48小時期間，連消防栓也沒水，消防救災及用水量大的非工業用戶面臨節水挑戰，各自展開應變計畫。

頭份、竹南周邊地區6日起分甲、乙區實施供水5天、停水2天，部分學校用水吃緊，其中照南國民小學校園廚房每天供應鄰近學校總計近4000份學童營養午餐，校方陸續添購4個水塔，增加16噸儲水量。

照南國小校長鍾正康表示，耗水量最大在於食材洗滌和餐後餐廚具清洗，目前策略是適度調整食材，如以包子等代替白米為主食，青菜改用冷凍蔬菜，也可能不供應湯品，另搭配校園加強節水，包括加裝省水龍頭、鼓勵學生自帶飲用水、停水期間廁所地板盡量以濕拖取代沖洗等，兼顧省水及維持校園清潔衛生。

苗栗縣政府消防局已調查盤點可用天然預備水源，如溝渠、水圳、湖泊或池塘等，完成水源檢視及測試。

消防局秘書黃德興表示，待命消防水箱車、水庫車維持儲滿水狀態，即使停水轄區有火警，仍可立即出勤救災；遇大型火場評估水量吃緊，可同步派遣其他非停水區水車支援，並就近尋找天然預備水源。

消防局第2大隊長曹春風說，以2輛容量約3噸的水箱車，搭配1輛12噸的水庫車出勤，應足以因應一般住宅火警。

曹春風表示，救災現場隨時應變，會有鄰近鄉鎮市水箱車或水庫車到場支援，不足時就近備用天然水源取水，已針對備用水源處，製作Google定位座標地圖供導航取水，但呼籲民眾旱災期間切勿隨意燃燒雜草等，避免火勢波及民宅或工廠，增加救災負荷。

醫療用水方面，為恭紀念醫院是北苗栗及這次停水區域唯一大型醫療機構，院方說，醫院用水量較多是洗腎室，不含其他樓層用水，2天用水量約60噸，因應限水，已增加儲水設備。

院方表示，各院區共買7個容量10噸水塔，可增加70噸儲備用水，另規劃在第2天停水時，3個主要院區各調度20噸水車補水；此外，停水期間，院內廚房不用洗碗機，改用免洗餐具以減少耗水量。

此外，竹南、頭份地區現有3處游泳池，其中頭份市立游泳池因公所規劃整修，未對外營運；竹南鎮立游泳池在確定「供5停2」後，火速決定4月起暫停開放1個月，後續視水情評估是否延長或恢復使用。

至於唯一民間游泳池，以往除在春節休館10天，其餘日子全年無休，但限水政策後，已在游泳館門口貼出公告「供5停2期間，每星期二、三休館暫停對外開放」。

業者表示，游池多半利用循環、過濾系統，每天耗水量不會太多，反而是泳客洗澡用水需求較大，館內目前可儲存水量約30噸，「撐個1天還OK，到第2天就沒把握」；經股東再三討論，決定自來水停供的2天都暫停營業較保險。

美髮業因經營型態不同略有差異，有業者開店時就預料可能遇上臨時停水，「超前部署」裝10噸大水塔，認為應足以應付停水2天；部分規模較小個人工作室「剉咧等」，考慮停水期間「只提供剪髮」，其他像洗頭或需沖洗的染、燙服務，都只能對客人說抱歉。

飯店業者也做好準備，馥藝金鬱金香酒店表示，目前飯店大小儲水槽13個，近300噸儲水量，「供應2天8成滿的住房率沒有問題」，飯店內除裝節水水龍頭，也呼籲房客以淋浴代替泡澡。

尚順育樂世界是苗栗唯一大型複合式百貨購物中心，由育樂天地、購物中心及飯店組成；業者表示，3棟館舍各有獨立大型儲水槽，分流使用，必要時可相互支援，目前評估水源供應沒太大問題，會持續加強宣導住房客人避免泡澡、提醒消費者節約用水。