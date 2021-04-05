快訊

曾經是領導品牌 LG電子正式宣布結束智慧手機事業

最好的藥是你的食物 3種飲食法、10大好食物活化大腦

民生限水首當其衝 竹苗民眾節水方式各有巧思

中央社 / 中央社

竹苗大省水2（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹市5日電）新竹市與苗栗縣部分地區6日起「供5停2」，不少民眾已做好儲水準備，擬定省水作戰方案，包括減少吃飯時的碗盤用量、洗衣機設定快洗等，共同度過缺水難關。

因應連續停水48小時，水塔、水桶熱賣，民眾除忙添購儲水容器，也認真思考如何在生活中落實節約用水。

苗栗縣竹南鎮陳姓婦人表示，住家是3樓透天厝，以現有水塔容量，要供應公婆、丈夫及2個孩子，「省著點用，撐2天應該沒問題」，另娘家在頭份市，兩地停水時間剛好錯開，可相互支援。

不過，她說，為提早適應、養成省水習慣，家中成員上週開始自主演練，像洗澡時先把前段冷水和沖身體的水接盛到儲水容器沖馬桶；以往刷牙、洗澡抹肥皂時，水龍頭仍嘩啦啦流，浪費不少水，藉機和孩子一起學習，如何「省回」過去浪費掉的水。

頭份市鍾姓女子一家7口住公寓大樓，多家戶共用1個水塔，擔心停水到第2天無水可用，已預先採購水桶、大型附蓋整理箱為儲水容器，也買2大箱礦泉水當飲用水，及擔心復水初期水質不佳而準備的濾水器因應。

她說，家人們討論出的節水策略是停水期間不洗衣服、不開伙，洗頭能免則免，洗澡加快動作，如果連儲備水源都告急，只能改以擦澡替代，飲食則盡量使用免洗餐具或到鄰近未停水鄉鎮外食。

鍾姓女子說，媽媽圈朋友曾熱烈討論如何因應，有人乾脆開玩笑警告兒子「不准流汗、衣服不許弄髒」，也看出大家的嚴陣以待。

家中有10多名成員的苗栗林姓男子打趣說，勢必要改變過去用水習慣，家中已擬定省水計畫，包括洗衣機設定快洗、吃飯時減少碗盤使用，飲用水改買礦泉水，更希望老天盡快降雨，解決旱象。

新竹市南港里長林武鍾告訴中央社記者，新竹市政府為協助停水家戶，在中隘里設2處、4個水塔供水點，南港里設1處、2個水塔供水點，6個水塔將由消防隊協助供水，如果民眾儲備水源不足，可到供水點取用。

林武鍾表示，一般民眾家中應是洗澡、洗衣用水量較大，已建議里民停水期間不泡澡，採淋浴，洗衣次數拉長為2到3天一次。

停水 新竹 省水

延伸閱讀

台中限水在即 連鎖餐飲、茶飲店各有各的招

分區供水期間 要這麼維持飲食安全衛生

6日限水在即 台中小吃店盼供3停1

中科帆船飛碟造型水塔 園區穩定用水命脈

相關新聞

停水期台中夜市、巿場照常營業 部分餐廳停水2天改店休

台中、苗栗自4月6日起自來水「供五停二」台中市政府經濟發展局表示，各大巿場丶夜市都照常營業；不過也有不少餐廳已公告停水期...

分區供水大作戰 他準備10個水桶應急

苗栗縣頭份、竹南水情明天起亮紅燈，第一波停水2天的頭份地區抗旱大作戰，廖姓居民準備10個水桶儲水，以供烹食調、清潔等使用...

中隘里、南港里明起供五停二 民哀：受不了停水兩天

水情告急，中央宣布台中、苗栗明天起實施「供五停二」分區供水，新竹市中隘里、南港里部分區域也納入停水範圍，影響438戶用水...

等不到下雨 台中德基水庫蓄水量只剩5.5%

大台中地區明天開始限水供5停2，台中德基水庫今天早上蓄水量只剩5.5%，大甲溪電廠人員說，這幾天山區沒下雨，農業用水也停...

中市、苗栗限水明起供5停2 水公司小叮嚀

中市與苗栗部分區域明起進入「供5停2」限水期，自來水公司建議考量飲用水品質，應以2日需求量為儲水基準，並盡早儲水，避免集...

分區供水期間 要這麼維持飲食安全衛生

水情嚴峻，旱災中央災害應變中心宣布自4月6日起苗栗、台中及北彰化地區實施分區供水，民眾在面對有限供水，將如何維持飲食衛生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。