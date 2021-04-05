民生限水首當其衝 竹苗民眾節水方式各有巧思

竹苗大省水2（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹市5日電）新竹市與苗栗縣部分地區6日起「供5停2」，不少民眾已做好儲水準備，擬定省水作戰方案，包括減少吃飯時的碗盤用量、洗衣機設定快洗等，共同度過缺水難關。

因應連續停水48小時，水塔、水桶熱賣，民眾除忙添購儲水容器，也認真思考如何在生活中落實節約用水。

苗栗縣竹南鎮陳姓婦人表示，住家是3樓透天厝，以現有水塔容量，要供應公婆、丈夫及2個孩子，「省著點用，撐2天應該沒問題」，另娘家在頭份市，兩地停水時間剛好錯開，可相互支援。

不過，她說，為提早適應、養成省水習慣，家中成員上週開始自主演練，像洗澡時先把前段冷水和沖身體的水接盛到儲水容器沖馬桶；以往刷牙、洗澡抹肥皂時，水龍頭仍嘩啦啦流，浪費不少水，藉機和孩子一起學習，如何「省回」過去浪費掉的水。

頭份市鍾姓女子一家7口住公寓大樓，多家戶共用1個水塔，擔心停水到第2天無水可用，已預先採購水桶、大型附蓋整理箱為儲水容器，也買2大箱礦泉水當飲用水，及擔心復水初期水質不佳而準備的濾水器因應。

她說，家人們討論出的節水策略是停水期間不洗衣服、不開伙，洗頭能免則免，洗澡加快動作，如果連儲備水源都告急，只能改以擦澡替代，飲食則盡量使用免洗餐具或到鄰近未停水鄉鎮外食。

鍾姓女子說，媽媽圈朋友曾熱烈討論如何因應，有人乾脆開玩笑警告兒子「不准流汗、衣服不許弄髒」，也看出大家的嚴陣以待。

家中有10多名成員的苗栗林姓男子打趣說，勢必要改變過去用水習慣，家中已擬定省水計畫，包括洗衣機設定快洗、吃飯時減少碗盤使用，飲用水改買礦泉水，更希望老天盡快降雨，解決旱象。

新竹市南港里長林武鍾告訴中央社記者，新竹市政府為協助停水家戶，在中隘里設2處、4個水塔供水點，南港里設1處、2個水塔供水點，6個水塔將由消防隊協助供水，如果民眾儲備水源不足，可到供水點取用。

林武鍾表示，一般民眾家中應是洗澡、洗衣用水量較大，已建議里民停水期間不泡澡，採淋浴，洗衣次數拉長為2到3天一次。