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苗栗新竹部分地區供5停2 限水措施一次看

中央社 / 中央社

苗栗縣新竹市6日起部分地區自來水「供5停2」，不少民眾已做好儲水準備，擬定省水作戰方案，消防救災及用水量大的非工業用戶也面臨節水挑戰，以下為相關資訊。

一、實施範圍？

頭份市、竹南鎮及後龍鎮海寶里分甲、乙區。

甲區（週二、三連續停水48小時）包括頭份市29里（下興、上興、蘆竹、田寮、民生、民權、民族、和平、信義、仁愛、上埔、土牛、山下、文化、斗煥、合興、成功、自強、忠孝、東庄、建國、後庄、流東、珊湖、新華、興隆、頭份、蟠桃、中興）；竹南鎮5里（新南、頂埔、大埔（五福街、五福新村）、公義（鹿廚坑、口墻圍、口公館、大地之愛、公義路1497巷到2429號單號側）、佳興（公義路以東）；竹南科學園區、廣源科技園區；新竹市香山區中隘里（中隘橋以南區域）、南港里（南港街）；新竹縣寶山鄉寶斗村（新珊路、新珊一路）。

乙區（週四、週五連續停水48小時）包括竹南鎮23里（公館、大厝、港墘、海口、中美、中英、中港、中華、開元、正南、竹南、照南、竹興、營盤、山佳、龍山、天文、龍鳳、佳興（公義路以西）、聖福、崎頂、大埔（五福街、五福新村等地除外）、公義（鹿廚坑、口墻圍、口公館、大地之愛、公義路1497巷至2429號單號側等地除外）；頭份市4里（尖山、尖下、廣興、濫坑）；竹南工業區、頭份工業區。

二、影響戶數？

甲、乙區合計約6.4萬戶。

三、停水期間水不夠用，哪裡可取水？

台灣自來水股份有限公司規劃布設51處臨時民生供水站及14處消防、醫療緊急載水點（限水實施後視需求滾動檢討），可參考臨時供水站地圖https://watertank.water.gov.tw

四、復水後是否馬上有水？

自來水管線送水需排氣及達成滿管流後才有水壓，所需時間依送水狀況及住家位置而有不同，通常管線末端或高地區用戶需延後3到6小時復水。

五、苗栗未納入「供5停2」區域，是否也限水？

非停水時間，苗栗縣自來水供水區域採全日減壓供水並總量管制節水15%；工業用戶節水率提升到13%，非工業用水大戶如游泳池、洗車或三溫暖等業者節水率維持20%。

停水 新竹 苗栗縣

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