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中科帆船飛碟造型水塔 園區穩定用水命脈

中央社 / 中央社

台中科學園區內設有南區、西區2座水塔，帆船與飛碟造型常吸引民眾拍照打卡，水塔並設有多座配水池，以穩定配給園區內廠商用水，並在缺水時期協助園區配水管網調度使用。

中部科學園區台中園區內設有南區與西區2座大型水塔，其中南區水塔設有容量3000噸的水塔設備，及容量14萬5000噸的地下配水池；西區水塔則有容量2000噸的水塔設備與容量3萬5000噸的地下配水池。

特別的是，南區水塔命名為「眾志成城」，方圓盤搭配扇形的外型酷似飛碟，設置在園區入口，成為園區的特色地標；西區水塔則命名為「揚帆而上」，外觀酷似帆船，且位置在園區較高處，夜間還能欣賞台中地區夜景，常吸引遊客到訪拍照打卡。

苗栗、台中亮起水情紅燈，自4月6日起「供5停2」分區供水，有專管的科學園區與工業區則是「減供不停供」，提升節水率至15%，園區如何用水也備受矚目。

中部科學園區管理局副局長施文芳表示，中科園區在開發設計時，都有參考竹科與南科的經驗，其中供水的管網、水塔與配水池的設計，都有考慮到分區、備援與穩定度，廠商在建廠時，也保留緊急應變的補水管線，以因應乾旱時期的危機處理。

施文芳指出，配水池與高架水塔，具有園區內用水緩衝的功能，在連續供水情況下，可以讓水壓更為穩定，萬一供水系統發生突發狀況，得以減少用水風險，穩定水壓也讓廠商在廠務運作時，更加順暢、減少風險。

施文芳說，南區與西區水塔位於園區地形較高區位，平時具有蓄水功能，在缺水時期可協助園區配水管網調度使用。

南科 限水

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