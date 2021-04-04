中部水情嚴峻 中科將到雲林南投載水應急

中部水情嚴峻，工業用水大戶也備受矚目，中科園區總體節水率已提升到15%，並配合水利署及台水公司規劃，利用雲林與南投休耕的農業水井，在缺水緊急時刻，調派水車取水應急。

苗栗、台中亮起水情紅燈，自4月6日起「供5停2」分區供水，有專管的科學園區與工業區則是「減供不停供」，提升節水率至15%。

中部科學園區內許多廠商，在今年初抗旱初期，就已加大節水力道，園區總體節水率從7%提升到11%，並演練臨時取水措施，包括水車準備及園區外取水點盤點等工作。

中部科學園區管理局副局長施文芳表示，科學園區內的科技業，包括半導體、光電、晶圓與面板等製程，在進園區審查時，都有要求設備用水回收率達到85%以上，在這一波抗旱時期，廠商因應節水率的要求，都有能力提升水循環率。

施文芳指出，目前為因應梅雨季前水情最壞情境，管理局已與農田水利署台中管理處合作，盤點南投與雲林地區，休耕而未使用的農業用水井作為取水點，搭配水資源回收中心載水使用。

施文芳說，目前已依據農田水利署盤點出的資料，進行區位、水質、動線與現況等調查，將提供給廠商，作為抗旱水井的緊急應變措施。

此外，台中市政府開放福田、文山及水湳水資源中心，提供科技業設置短期淨水設施取用，全球晶圓代工龍頭台積電已表達高度設置意願，並前往福田水資源中心現勘，預計每日取用1萬4400噸放流水，產製8000噸再生水，將可節省8000噸自來水調配給民生用水，相當於3.2萬人每日自來水用水量。

中部多家建商也將工地開挖地下室所產生的地下水，提供科技大廠使用，台積電表示，包含勤美集團、成中恆營造、富旺國際、惠宇建設、寶輝建設及大松建設等，在台灣水情緊張之際，都主動與台積電聯繫，以避免流失地下水資源。