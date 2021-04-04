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水桶業者銷量激增8成 民眾：像回到九二一地震缺水期間

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台中不少賣場把儲水桶放在入門顯眼處，方便消費者購買。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影
台中不少賣場把儲水桶放在入門顯眼處，方便消費者購買。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影

中部分區供水消息公布後，有五金行連鎖業者統計，一週內水桶用品銷量暴增8成，讓民眾直呼就像回到九二一地震缺水期間，較耗水的民生產業也都積極儲水備戰。

旱象難解，苗栗、台中（含北彰化）水情亮紅燈，4月6日起分為甲、乙兩區「供5停2」，甲區停水時間為每週二凌晨零時至週三24時，乙區停水時間為每週四凌晨零時至週五24時，約106萬戶民眾受到影響。

分區供水消息一出，民眾開始搶購水桶、水箱等儲水用品，水塔業者也接獲許多加裝的詢問電話，餐飲、旅宿等民生較大量用水產業，也都積極儲水備戰。

連鎖五金行小北百貨行銷公關主任吳澄彥表示，中央公布分區供水消息後，中部一週內水桶用品銷量增加約8成，免洗褲、免洗餐具等用品也都有成長，已從北部與南部門市，及合作供應廠商調度供應，每天都會補貨因應。

連鎖賣場家樂福公關張君鴻說，中部地區桶裝飲用水近一週銷量成長近3成，另民眾擔心缺水時期無法洗手，濕紙巾、乾洗手等商品，銷量上也都有增加，並發現民眾預期心理，不只中部，南部與北部在抗旱用品銷量上都有相當成長。

高中林姓總務主任表示，乾旱初期就有加強學校各項節水措施，校內也有採購大型水桶準備儲水備用，有一種回到九二一地震後，缺水時期的景象。

除了洗車、美髮業者儲水備戰，餐飲業者也積極儲水，就怕因缺水而影響營業。陳姓餐廳業者說，疫情期間訂席受到影響，現在客人逐漸都回來了，卻擔心接了單因為缺水無法營業，只能加強備水、省水，避免因為缺水影響生意。

停水 地震 疫情

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