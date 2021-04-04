快訊

太魯閣號事故傳已口頭請辭 林佳龍：該負責任不會迴避

太魯閣號罹難者確認身分下修為48人 檢察長：不排除再變動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中部50年來首次乾旱停水 水庫擴大清淤工程

中央社 / 中央社
鯉魚潭水庫為供應台中及苗栗地區用水重要水庫之一。圖／讀者提供
鯉魚潭水庫為供應台中及苗栗地區用水重要水庫之一。圖／讀者提供

中部水情嚴峻，台中與苗栗地區6日起將分區供水，這也是近50年來首次因乾旱問題分區供水，水利署也趁水庫低水位期間加強清淤，以擴充蓄水率。

旱象難解，苗栗、台中（含北彰化）水情亮紅燈，4月6日起分為甲、乙兩區「供5停2」，甲區停水時間為每週二凌晨零時至週三24時，乙區停水時間為每週四凌晨零時至週五24時，約106萬戶民眾受到影響。

中部此次因乾旱而分區供水，為近50年來首次，自來水公司第四區管理處副處長林義雄表示，民國104年中部也曾因乾旱問題減量供水，但未達此次的分區供水程度。

林義雄指出，中部有2次因管線問題分區供水，一次是九二一地震時，自來水管線與石岡壩損壞而分區供水，在修復完成後便恢復供水。另一次為93年，鯉魚潭水庫進水閘門損壞，而因此停水4天。

林義雄提醒，在分區供水期間，供水時希望民眾共體時艱，務必節約用水，停止供水期間，民眾若有安裝加壓抽水馬達，應記得關閉電源，避免因長時間空轉而損壞。

另外，台灣水庫因受地形、地質等影響，容易出現淤積，水利署也趁勢利用水庫低水位期間加強清淤，其中中部主要供水的德基水庫、鯉魚潭水庫也都加強清淤工程，鯉魚潭水庫更是完工29年至今首次清淤。

水利署中區水資源局副局長潘禎哲說明，鯉魚潭水庫屬離槽水庫，可控制於低濁度期間取水，淤積率約6.55%、淤積率尚低，去年因無颱風且自6月迄今，集水區降雨量僅約歷年同期3成，也是首次出現豐水期未滿庫情形。

潘禎哲指出，去年底適逢水庫水位較歷年同期低約10幾公尺的機會，已在109年11月起進行首次清淤作業，截至今年3月為止，累計清淤量已達3.2萬立方公尺，中水局將把握時機加速辦理水庫清淤，以擴充蓄水率。

此外，國防部3月30日起，也配合水利署需求，共507名官兵、209部機具，分別前往石門、明德、鯉魚潭、曾文、阿公店水庫協助清淤，經費由行政院抗旱2.0計畫支應。

水庫 水利署 停水

延伸閱讀

影／陸軍八軍團曾文水庫清淤 空拍畫面曝光超震撼

竹南頭份6日起供5停2 學校午餐用水、飲水供應全面備戰

曾文水庫蓄水剩11% 水情告急國軍助清淤

趁水位下降！國軍時隔15年支援石門水庫清淤

相關新聞

分區限水 中市逾5千公廁陷窘境

台中、苗栗與北彰部分地區6日起分區限水，台中市5800多間公廁廁間面臨無水可用窘境，台中市建設局表示，183座公園公廁將...

水桶業者銷量激增8成 民眾：像回到九二一地震缺水期間

中部分區供水消息公布後，有五金行連鎖業者統計，一週內水桶用品銷量暴增8...

半世紀來最嚴峻旱象 台中市節水大作戰

限水大作戰1（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中地區水情亮紅燈，台中市飯店、餐飲、手搖飲店啟動節水模式，校園收集回收水再利...

中部50年來首次乾旱停水 水庫擴大清淤工程

中部水情嚴峻，台中與苗栗地區6日起將分區供水，這也是近50年來首次因乾旱問題分...

台中限水日將屆 這些小叮嚀你注意到了嗎？

台中市6日就要進入「供五停二」的限水期，家家戶戶為了能有水可用，以能安度限水期，必須事先做一些準備，才不會到時手忙腳亂，...

高屏溪畔自來水管線漏水20公噸 水淹果園

旱象未解，高雄亮橙燈減壓供水，茂林部落昨辦祈雨祭盼天降甘霖，但高屏溪畔自來水管線卻整晚漏水，灌入果園形成蓄水池，一天內蒸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。