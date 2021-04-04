中部50年來首次乾旱停水 水庫擴大清淤工程

中部水情嚴峻，台中與苗栗地區6日起將分區供水，這也是近50年來首次因乾旱問題分區供水，水利署也趁水庫低水位期間加強清淤，以擴充蓄水率。

旱象難解，苗栗、台中（含北彰化）水情亮紅燈，4月6日起分為甲、乙兩區「供5停2」，甲區停水時間為每週二凌晨零時至週三24時，乙區停水時間為每週四凌晨零時至週五24時，約106萬戶民眾受到影響。

中部此次因乾旱而分區供水，為近50年來首次，自來水公司第四區管理處副處長林義雄表示，民國104年中部也曾因乾旱問題減量供水，但未達此次的分區供水程度。

林義雄指出，中部有2次因管線問題分區供水，一次是九二一地震時，自來水管線與石岡壩損壞而分區供水，在修復完成後便恢復供水。另一次為93年，鯉魚潭水庫進水閘門損壞，而因此停水4天。

林義雄提醒，在分區供水期間，供水時希望民眾共體時艱，務必節約用水，停止供水期間，民眾若有安裝加壓抽水馬達，應記得關閉電源，避免因長時間空轉而損壞。

另外，台灣水庫因受地形、地質等影響，容易出現淤積，水利署也趁勢利用水庫低水位期間加強清淤，其中中部主要供水的德基水庫、鯉魚潭水庫也都加強清淤工程，鯉魚潭水庫更是完工29年至今首次清淤。

水利署中區水資源局副局長潘禎哲說明，鯉魚潭水庫屬離槽水庫，可控制於低濁度期間取水，淤積率約6.55%、淤積率尚低，去年因無颱風且自6月迄今，集水區降雨量僅約歷年同期3成，也是首次出現豐水期未滿庫情形。

潘禎哲指出，去年底適逢水庫水位較歷年同期低約10幾公尺的機會，已在109年11月起進行首次清淤作業，截至今年3月為止，累計清淤量已達3.2萬立方公尺，中水局將把握時機加速辦理水庫清淤，以擴充蓄水率。

此外，國防部3月30日起，也配合水利署需求，共507名官兵、209部機具，分別前往石門、明德、鯉魚潭、曾文、阿公店水庫協助清淤，經費由行政院抗旱2.0計畫支應。