半世紀來最嚴峻旱象 台中市節水大作戰

限水大作戰1（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中地區水情亮紅燈，台中市飯店、餐飲、手搖飲店啟動節水模式，校園收集回收水再利用，民眾在停水前提前完成需要用水的家務，有建商開放地下水供科技大廠、民眾取水，全民省水對抗半世紀來嚴峻旱象。

大台中地區用水主要來自鯉魚潭水庫、德基水庫以及石岡壩，因久旱不雨造成水庫水位持續下降，台中與苗栗地區水情亮起紅燈，4月6日起將分區供水。台中市政府超前部署去年10月召開多次抗旱會議，更舉辦旱災整備演練，並協調工業用水大戶配合減量用水，開放6處水資源回收中心，供民眾取水。

因應限水政策，台中市政府4月底將10台Qwater淨水設備設置完成，預計設置在管末或地高的建築工地，在文心南路、文心南五路交叉口設置第一台提供取水。

限水在即校園做好準備，教育局主秘王淑懿指出，各校已超前部署準備儲水用具，學校廚房供應午餐時減少湯品，並在餐桶上鋪上食用級的濾紙，減少洗滌時用水量，洗米、洗菜水留作澆灌拖地用，委外民營的廚房則請廠商將食材洗滌處理後，再帶至校內烹煮，減少用水。水情亮紅燈，運動局長李昱叡宣布，台中市20座公立泳池暫停開放。

飯店餐飲業者也推出限水因應措施，永豐棧酒店公關沈怡吟表示，餐廳的碗盤少量使用手洗，大量的則集中使用洗碗機，一天僅使用1次，並暫停房客的洗衣需求，每週二、三不開放三溫暖、泳池，使用者須自備毛巾，因應防疫政策，餐飲的清洗、消毒作業維持正常，雖飯店內備有水塔，但目前水位不高，呼籲房客節約用水。

麗寶福容大飯店及麗寶賽車主題旅店，頂樓皆設置雨水回收系統，客房內的馬桶、給水器、蓮蓬頭使用有省水標章的產品，泳池設備及水景噴泉池，設有過濾回收系統，為節水盡一份心力。

需要用水的還有手搖飲料店、茶飲店，春水堂在停水時推出節水菜單，僅提供部分餐點跟飲品，內用顧客改使用免洗餐具。一芳水果茶、霜江茶行各門市做好儲水準備，必要時會另行採購合格礦泉水及衛生冰塊。

再生水資源開發在限水時特別重要，中部建商開放地下水讓科技大廠取用，勤美集團旗下璞真建設的「勤美之森」建案工地，1天約可產生2萬噸地下水，廠商在草悟道、綠園道設置3處取水點，共有16個大水桶提供民眾取水，作為日常澆灌及灑掃之用。

大肚山因地形、地質，蘊含豐富地下水，在山麓處形成自然湧泉。台中市議員王立任指出，台中市政府106年調查，大肚山共有105處的湧泉，其中10處發現，最大湧泉每天最大出水量可達52萬噸，成為非常好的備援水，在地民眾利用湧泉作為洗滌、飲水之用，鹿寮地區有許多人以湧泉水泡茶，南勢溪居民以湧泉洗衣服。

限水措施6日展開，面對供5停2，民眾搶買水桶做好儲水準備。南區的陳小姐指出，因家中頂樓裝有水塔，停水2天不會造成影響，但日常生活也落實節水；家住大樓的胡先生則說，大樓也裝有水塔，但會在停水前一天，把需要用水的家務完成，做好儲水準備。