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高市水情橙燈 水利局簡化鑿井申請助抗旱

中央社 / 高雄2日電
高雄地區水情由黃燈轉為橙燈，高雄市政府呼籲民眾節約用水。 聯合報系資料照／記者楊濡嘉攝影
高雄地區水情由黃燈轉為橙燈，高雄市政府呼籲民眾節約用水。 聯合報系資料照／記者楊濡嘉攝影

全台灣今天春雨偏少，高雄市水情昨天變更為橙燈。為了抗旱，高市水利局今天表示，市長陳其邁指示開放工業戶或用水大戶鑿設抗旱水井，並簡化鑿井申請程序，攜手民間抗旱。

全台今年春雨持續偏少，讓高屏溪川流量大幅降低，依中央氣象局最新降雨預報，未來一季降雨偏少機率高。因應高雄地區水情變更為橙燈，高雄市政府昨天成立旱災應變中心整備抗旱措施。

為了抗旱需要，避免旱災對公共利益及經濟造成重大影響，水利局指出，陳其邁指示開放工業戶或用水大戶鑿設抗旱水井，但在地下水管制區所鑿設水井，則應在抗旱結束後停用封閉。

為避免鑿井緩不濟急，水利局表示，鑿井申請程序將予以簡化，只要提出申請書及事業登記證明文件，即可先行鑿井引水，後續再補正相關文件及程序，並注意鑿井工程須請合法鑿井業者協助辦理，若以非自有土地申請，則另檢附土地同意使用證明文件。

水利局表示，市府與民間站在同一陣線攜手抗旱，同時也籲請各界持續落實節約用水，以維持民生與產業用水穩定，對市民生活影響降到最低為目標。

抗旱 陳其邁 高雄市

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