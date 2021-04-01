中鋼抗旱 超前部署再生水

一場56年來最大的旱象正衝擊台灣，一邊是台積電、友達等大型電子廠啟動了營建工地水車搶水，另一邊是政府總動員想辦法找水，同一時間政府還火速規劃準備開徵耗水費。正當大家都兵荒馬亂之際，南部用水大戶、也是國內鋼鐵龍頭中鋼顯得老神在在。

「我們比較不擔心用水的問題，中鋼在再生能源的布局都是超前部署，幾年前就準備好了，水也是能源的一環。」中鋼董事長翁朝棟淡淡地說。原來，中鋼的老神在在，背後的關鍵是五年前「不計成本」的決定，宣布使用鳳山溪汙水再生水，全國第一家。

2016年開始，高雄市政府水利局推動高雄鳳山溪汙水再生，尋遍各大企業都沒有人有意願要使用，為什麼？因為再生水的單位成本過高，自來水每度12.7元，再生水每度19.9元。

中鋼董事長翁朝棟回憶當時的決策說：「幾年前南部就常常有缺水的問題，那時我們就在觀察是否能新增水源，尤其鋼鐵業製程需大量原水，一旦缺水影響生產正常運作，整個下游用鋼產業發展都會受影響！」

也因此，即使成本高出50%，中鋼也決定吃下鳳山溪的再生水。不只是水價較貴，中鋼因為製程關係，進廠的水有其標準限制，為此還投資超過10億元加裝讓這些再生水再處理。

但付出的代價沒白費，目前中鋼每日約使用4.1萬噸再生水（採最低使用保證量），光是2020年回收1,222.4萬噸再生水，相當於3.5座鳳山水庫之儲水量；另外，中鋼預計於2022年在高雄母廠再導入臨海再生水廠每日2萬噸的再生水，換言之，未來將有自來水、鳳山溪再生水、臨海再生水等三股水源，每日將可使用6.1萬噸再生水，占中鋼每天補充用水的一半。

而現在高雄旱象轉趨嚴峻，中鋼昨（31）日已發文告知高市府，水情趨緩前，中鋼使用鳳山汙水不再設保證量上限，有多少收多少，讓市府調度自來水有更多空間。

事實上，中鋼在水資源的投入上一直是產業模範生，首先，中鋼一滴水最高可以回收循環使用六次，用到不能再用為止；第二，中鋼為了減少使用台灣的原生水源，使用高達三成比較貴的再生水。第三點是政府規定工業製程用水回收率至少要65%，中鋼則做到98.4%。「就像老師明明說考65分就合格了，中鋼還一直挑燈夜戰苦讀，每回都考到98分以上。」一位官員這麼形容說。

中鋼公共設施處長丁德樹細數這幾年中鋼投入很多資源在節水上，重要節水案例包含廠內廣設廠房屋頂雨水收集回收設施、廢水純化場RO濃水回收再利用等。「雖然過程辛苦，但現在遇到這樣的旱災，我們覺得當初的投入沒有白費」。

不過，儘管超前部署，翁朝棟認為中鋼挑戰仍存在，全球因氣候變遷造成水環境急遽變化，水資源永續使用已是各國面臨的挑戰，提前布局總比現在手忙腳亂好。

去年台中市也推動福田汙水處理廠再生水計畫，中鋼再透過中龍吃下，簽訂用水契約，完工並拉好管線後，最大輸水量每日10.5萬噸，將是國內目前汙水廠放流水供工業用水規模最大範例。