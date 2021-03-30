籲政府重啟對話 詹順貴提方案：可外推至水深20米以上

環團發起「珍愛藻礁」公投70萬連署書送往中選會，公投勢在必行。中興大學教授今召集舉辦「啟動溝通丶共尋雙贏方案」座談會，環保署前副署長、律師詹順貴表示，建議將觀塘工業港再往外海推移，水深達20米以上減少濬挖，避開對水下礁體的影響。

詹順貴指出，藻礁公投目的是保護藻礁，發動公投本身是手段，基於這幾年與政府溝通未獲得具體回應，所以他辭去公職，在體制外提替代方案。

經濟部長曾文生說面積已縮減，但公投提案方仍認為不足以保護藻礁，他認為「避免對撞」，如果能耐心溝通，找出一個能保護藻礁、能源轉型、供電穩定的方案，去談出彼此能接受的方案。

詹順貴説，原先經濟部規劃方案，範圍面積已經縮小，最小方案中，有740公尺棧橋是鏤空，等於外推740公尺，目的是為了降低對藻礁的影響。過去中油或曾次長說，換地方要重作環評，會耗時間增加不卻定性，但依他的經驗，台北港最多兩年、一年半就可以完成程序。當初環評面積930公頃，即使往外推也在環評的範圍內，再往外推300公尺直到離岸1公里，外移到水深達20米以上，不必濬深，對天然氣船相對安全。

詹順貴表示，經濟部當初過度樂觀估計，濬深土石沒地方去，要填平，挖下來期程有那麼樂觀嗎？外移連濬深都不必，期程可加快，且公投提案方的團體擔心，底下可能有礁體會被破壞，外移到水深20米以下，幾乎連化石礁體都沒有了，施工順利、對礁體破壞也可大幅降低。

詹順貴強調，一定要外推倒5公里外，因對整個潮間帶生態有重要關係，至少在盡可能範圍內，兼顧風阻等議題，盡可能往外推倒水深20米以上。

詹順貴語重心長呼籲政府可以展現誠意，回應公投方要求，把藻礁、潮間帶影響降到最低。以此方案與公投方溝通，減少對撞丶重啟對話。