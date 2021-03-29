石門水庫抗旱！ 鄭文燦：三管齊下拉高蓄水量
桃園市長鄭文燦和經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲，今上午在石門水庫召開聯合抗旱會議。陳吉仲表示，桃園停灌面積可提供超過1億公噸的水給其他所有民生使用，也感謝桃市府協助讓桃三灌區7100多公頃的農田可以如期耕作，31日之後一期插秧都可以告一段落；鄭文燦則提到，現階段石門水庫上游砂石疏濬，下游水庫的庫底路挖跟清淤抽砂要三管齊下，一起拉高水庫蓄水量。
陳吉仲指出，全國停灌超過7萬5千多公頃的面積，主因是今年為反聖嬰年，降雨量減少，即使全部的水都給農民使用，還是無法完成耕作，所以農委會為支撐全國水資源做有效調度，至於沒有停灌的農田，農委會全力啟用河川用水，確保生產無虞。
鄭文燦強調，未來4月至6月梅雨季、7月至9月颱風期，能否提供充足雨水量仍是未知數，目前桃園埤塘水、河川水、工地水、放流水已全部使用，要檢討怎麼使用更有效率。
鄭文燦提到，目前桃園水情燈號還在黃燈，其他縣市則轉為橙燈或紅燈，原因是桃園6個月已使用30幾種抗旱對策，還支援新竹用水一天21萬噸，目前竹科也靠桃園支援。經濟部長王美花指出，石門水庫去年清淤量達334萬立方公尺，為歷年平均2.6倍，今年的清淤會加大力度，一定會比去年還多。
水利署北水局表示，面對57年來嚴峻水情，中央與地方透過區域調度、備援水源開源節流，桃園支援新竹水量已提升至21萬噸以上，並以22.5萬噸為目標；桃三灌區已採最大化節水調度措施，一期稻作可順利供灌，北水局也將視降雨情形減少石門水庫供水量，延長石門水庫供水時程。
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