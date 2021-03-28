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苗栗2水庫水位驟降 水利署趁機擬清淤57萬噸
苗栗縣頭屋鄉明德及三義鯉魚潭水庫水位驟降，經濟部水利署趁水庫乾涸期發包清淤，明德水庫預計清33萬噸淤泥，鯉魚潭水庫預計清24萬噸，盼增水庫蓄水量。
鯉魚潭水庫為供應台中及苗栗地區用水重要水庫之一，去年無颱風入侵且自6月至今水庫集水區降雨量僅約歷年同期約3成，使鯉魚潭水庫首次出現豐水期未滿庫情形。
農委會農田水利署苗栗農田管理處表示，每年枯水期都會趁機清理水庫淤泥，去年11月就已經發包自辦清淤，未料水情不佳，清淤時間比預期更早。
苗栗農田管理處指出，此次清淤，第二河川局與軍方都加入，近日軍方已成立指揮所，各型施工機具陸續進入庫區待命，完成相關整備工作，預計清淤明德水庫33萬噸、鯉魚潭24萬噸。
據經濟部水利署即時水情統計，鯉魚潭水庫目前水位261.08公尺，有效蓄水量為1362.42萬立方公尺，蓄水量百分比為11.9%；明德水庫目前水位48.7公尺、有效蓄水量為137.29萬立方公尺。
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