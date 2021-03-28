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勘查高雄伏流水工程 蘇貞昌：若不是前瞻早就限水

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
行政院長蘇貞昌（中）視察高屏溪伏流水工程，觀看大泉伏流水地下運作情況。記者徐白櫻／攝影
行政院長蘇貞昌（中）視察高屏溪伏流水工程，觀看大泉伏流水地下運作情況。記者徐白櫻／攝影

行政院長蘇貞昌今天視察高雄大樹攔河堰上游伏流水工程，從中央到地方，強調前瞻計畫超前部署，缺水問題才沒有想像中嚴重。水利署指出，高屏溪攔河堰每日供應七成高雄地區用水，所幸伏流水發揮作用，今年流量創歷史新低還是可以穩定供水。蘇貞昌說，前瞻曾被批評是綁樁，今年台灣遭遇百年最大旱災，所幸前瞻計畫超前部署伏流水工程，否則早就限水；日人鳥居信平1923在屏東規畫二峰圳運用伏流水，一百年後的台灣更不能忽視這項水資源的重要性。

高雄地區水情燈號4月1日起轉橙燈，經濟部長王美花、高雄市長陳其邁陪同蘇貞昌視察大泉伏流水取水點，水利署長賴建信指出，水利署推動完成興田、溪浦及大泉等伏流水設施，每日供應40萬噸原水、備援水30萬噸，104年時評估，高屏溪川流量只要低於9.2cms（立方公尺／秒）即進入紅色分區輪流供水階段，目前在伏流水挹注下，即使日前川流量創下每秒4.6立方公尺的歷史新低，高雄還是可以穩定供水。

賴建信說，感謝國軍投入全台各地水庫與高屏溪清淤，六軍團、八軍團與十軍團等單位從3月18日起協助鯉魚潭、曾文水庫、阿公店水庫與高屏溪等地清淤，一天可多清2萬立方公尺，預計今年全台水庫清淤量達357萬立方公尺，清淤量創歷年同期新高。

大高雄每天常態水量約155萬噸，各單位力行節水，節水率已達8.4％，用水量降至每日142萬噸。陳其邁說，伏流水是救命水，有之前的超前部署才有今日成果，節水率達8.4％還不夠，希望目標訂為15％。

蘇貞昌強調前瞻計畫功不可沒，他表示，現在是百年來最大旱災，所幸有超前部署否則早就限水，前瞻曾被批評是綁樁，結果現在證明是對的，所以後來三期水環境的建設沒有人反對，感謝朝野立委支持。

蘇貞昌曾擔任屏東縣長，今天特別提及日治時期屏東來義興築的二峰圳。蘇指出，日本人鳥居信平一百年前就在屏東來義規畫伏流水，現在還能用，台灣更不能忽視，所幸此次有發揮效用。

高屏溪加強清淤，今年的目標量是270萬立方公尺。記者徐白櫻/攝影
高屏溪加強清淤，今年的目標量是270萬立方公尺。記者徐白櫻/攝影

行政院長蘇貞昌（右三）視察高屏溪伏流水工程，水利署長賴建信（左）介紹伏流水與地面水不同之處。記者徐白櫻／攝影
行政院長蘇貞昌（右三）視察高屏溪伏流水工程，水利署長賴建信（左）介紹伏流水與地面水不同之處。記者徐白櫻／攝影

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