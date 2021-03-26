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苗縣水情告急 各校游泳課暫停

中央社 / 苗栗縣26日電

苗栗水情嚴峻，縣府教育處今天表示，將發文各校109學年度下學期游泳課暫停，對於縣內公立泳池若持續營業，也勸導調整營業時間，每天縮減1小時、每週休館1天。

苗栗縣政府教育處體健科指出，各學校游泳課程多在4月份開始，有鑒於苗栗水情4月6日轉為紅燈，竹南頭份周邊地區更將啟動「供5停2」限水措施，為讓水資源做更妥善規劃，29日將發文各校109學年度下學期游泳課暫停實施，後續視水情狀況評估恢復上課。

體健科長鄭芳渝表示，參考台中市公立游泳池4月6日全面暫停開放作法，縣府將全面發文各學校及公立游泳池，若持續對外營運，宜自主縮減營業時間，每天減少1小時、每週一休館1天。

鄭芳渝指出，儘管未強制要求公立泳池暫停營業，但至少暫停游泳課，仍可省下學生上課前後沖澡的用水量，在水情嚴峻當下，積少能多也相當可觀。

根據教育處資料，全縣目前校園附設泳池有7座、公所管轄7座，另有整修中的苗栗縣巨蛋游泳池。其中各鄉鎮市公立泳池現仍營運僅有竹南、通霄及公館，竹南鎮已率先因應水情，宣布4月起暫停開放1個月。

通霄鎮立游泳池目前維持週一、五公休，Spa水療設施暫停開放，呼籲泳客盥洗節約用水；公館鄉立泳池則僅限早、晚2時段，並非全日開放。

苗栗縣 水資源 台中市

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