究竟多缺水？水庫衛星空照對比圖揭露 網驚：好擔心

台灣缺水情況嚴峻，幾乎正面臨近56年來最嚴重的旱災，尤其中南部許多大型水庫水量告急，政院也宣布苗栗、台中及北彰化地區將自4月6日起減量供水。而針對缺水現象，氣象相關的臉書粉專貼出「水庫今昔對比圖」，讓見到的網友無不直呼「好擔心」。

臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲專頁近日貼出曾文、德基與寶山第二水庫的衛星空照圖，日期分別為缺水之前的2019年11至12月，及目前正缺水中的2021年2至3月，畫面中可以看出水庫面積明顯減少，而原本淹沒在水下的泥沙，則大幅露出。

該粉專指出，三座水庫對比圖中，曾文水庫的蓄水量從65.6％減少至14.9％、德基水庫從88.9％來到21.4％、寶山第二水庫則由原先的92.1％，一路跌落到只剩10.8％；而此刻的德基與寶山第二水庫，蓄水量已經跌到低於10％。

該粉專表示，這三座水庫的蓄水量銳減，全部都是因為2020年的降水量過少；至於最近下的春雨，該粉專提到，雖然對降水量來說不無小補，但由於雨量並沒有特別多，充其量只能稍微延後嚴重限水的時程，若之後降水量仍不樂觀，台灣依舊難逃缺水窘境。