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高雄地區4月1日起全天減壓供水 洗車、游泳池要節水10%

缺水「凍未條」！友達派員赴勤美之森工地取水檢測

高雄水情4月1日將亮橙燈 市府提前演練水車供水

中央社 / 高雄26日電
高雄水情嚴峻，圖為澄清湖靠近得月樓的湖區一片乾涸，連水草都枯乾。聯合報記者劉學聖／攝影
高雄水情嚴峻，圖為澄清湖靠近得月樓的湖區一片乾涸，連水草都枯乾。聯合報記者劉學聖／攝影

高雄地區水情燈號4月1日起將由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈。高雄市水利局今天表示，市府規劃載水點供應，將於3月29日辦理載水演練，說明乾旱時期臨時購水、取水流程。

今年春雨持續偏少，高屏溪流量低於歷年同期4成，近日雖有降雨，但旱象並無明顯舒緩，依中央氣象局最新降雨預報，未來一季降雨偏少機率高，因應水情變化，旱災中央災害應變中心第10次工作會報決議，自4月1日起高雄地區轉為減量供水橙燈。

為確保達成節水目標、維持穩定供水，高雄市水利局表示，進入橙燈對應措施為每月用水破千度非工業用水戶節水10%、工業用水戶節水7%、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他不急需用水節水10%，醫療業者不在此限。另自來水全日減壓供水，並針對未達節水目標用戶優先進行鉛封。

另外，水利局提醒，隨水情日漸嚴峻，節水措施將逐漸提升，為避免造成不便，市府規劃載水點供應，計有屏東二代加工出口區、屏南工業區與鳳山水資源中心等3處，並將於3月29日下午在屏東二代加工區辦理載水演練，說明乾旱時期，向自來水公司臨時購水、取水作業流程。

水利局表示，因應實施全日減壓供水，自來水公司將加強監控高地、管末地區供水情形，如造成用戶用水不便，可撥1910免付費電話洽詢，並呼籲市民持續節水，高市將與中央合作，在各標的用水影響最小原則下，提高總節水成效，方能維持民生與產業用水穩定。

高雄市 缺水

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