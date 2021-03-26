蔡總統：政府會全力穩定供水

蔡英文總統昨（25）日出席力積電銅鑼新廠動土典禮時指出，最近面臨56年以來的嚴峻水情，政府會以節水與調度的多元方法努力維持穩定供水，台灣半導體業的護國群山已經成形，會盡力協助解決問題。

經濟部長王美花則是提到，半導體等業者擔心用水不夠，政府將努力確保供水，會比較辛苦，但會努力供應生產。全球晶片短期內供需持續緊張，維持供水讓台灣生產的晶片能供給全世界，絕對是政府重要目標。

矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭談到水情時坦言，現在是滿載生產狀態，節水率15%已到極限，若再提高就得出動水車，公司內部已開始計算節水率提高時該增加的水車用量。

力積電新廠位於苗栗銅鑼，王美花說，苗栗地區限水區域主要是竹南與頭份，其他大部分地區則是採取減供不停供的方式，並沒有輪流供水。主要是考量管線長度，如果減供15%，部分管線末端可能無法出水。